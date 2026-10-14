Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng Đảng

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Vũ Xuân Hùng gửi lời chúc mừng tới đội ngũ cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan tham mưu của Đảng ủy; đồng thời ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của các tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Theo ông Vũ Xuân Hùng, mỗi cơ quan tham mưu có chức năng, nhiệm vụ riêng, song đều hướng tới mục tiêu chung là tham mưu kịp thời, đúng và trúng cho Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ phường trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Những kết quả đạt được là nền tảng quan trọng để các cơ quan tiếp tục kế thừa, phát huy trong giai đoạn mới.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, Bí thư Đảng ủy phường đề nghị các cơ quan tiếp tục tham mưu xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt công tác cán bộ, quản lý và phát triển đảng viên theo đúng quy định.

Lãnh đạo phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám tặng hoa chúc mừng các cơ quan. Ảnh: Vân Hà

Đối với Văn phòng Đảng ủy, cần nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp, phục vụ trực tiếp hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cải tiến lề lối làm việc, bảo đảm tính chính xác, bảo mật và kỷ luật trong công tác văn phòng.

Đối với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, ông Vũ Xuân Hùng yêu cầu chú trọng công tác giám sát thường xuyên, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời phát hiện, cảnh báo, chủ động phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa.

Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội phường tặng hoa chúc mừng các cơ quan. Ảnh: Vân Hà

Tập thể lãnh đạo phường chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, công chức các cơ quan tham mưu Đảng ủy phường nhân dịp truyền thống ngành. Ảnh: Vân Hà

Nhấn mạnh yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu, Bí thư Đảng ủy phường đề nghị mỗi cán bộ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; phát huy tinh thần chủ động, sâu sát cơ sở, bảo đảm các báo cáo, đề xuất có căn cứ, sát thực tiễn và khả thi. Đồng thời, giữ vững nguyên tắc, khách quan, trung thực, tận tụy, đặt lợi ích chung của Đảng bộ và nhân dân lên trên hết, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị phường vững mạnh.