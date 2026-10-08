Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh trên đường Lê Duẩn

Đoàn đã kiểm tra các hộ kinh doanh trên đoạn tuyến từ số nhà 122 đến số nhà 132 đường Lê Duẩn. Nội dung kiểm tra tập trung vào: Kiểm tra hồ sơ, giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh; việc chấp hành pháp luật, các quy định đối với hoạt động kinh doanh của các hộ kinh doanh tại đây; kiểm tra xuất xứ, nguồn gốc hàng hóa, hóa đơn chứng từ của các hộ kinh doanh theo quy định và các nội dung liên quan.

Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám kiểm tra hoạt động kinh doanh trên đường Lê Duẩn. Ảnh: Vân Hà

Theo Phó trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Nguyễn Đức Kim, hoạt động kiểm tra được thực hiện theo Kế hoạch số 304/KH-UBND ngày 22-9-2026 của UBND phường và Quyết định số 1611/QĐ-UBND ngày 25-9-2026 về thành lập đoàn kiểm tra, rà soát đăng ký kinh doanh đối với các tổ chức, hộ kinh doanh trên địa bàn phường năm 2026.

Đoàn kiểm tra liên ngành của phường gồm đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy công an, Ban Chỉ huy quân sự phường; đại diện Tập đoàn đường sắt Việt Nam; cảnh sát khu vực, cùng Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng Tổ dân phố số 17.

Các hộ kinh doanh được mời đến trụ sở UBND phường để nghe tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện kinh doanh đúng quy định. Ảnh: Vân Hà

Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra liên ngành đã mời các hộ kinh doanh đến trụ sở UBND phường để tuyên truyền, hướng dẫn và yêu cầu các hộ kinh doanh nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật; trong đó đặc biệt lưu ý việc thực hiện đăng ký thành hộ kinh doanh đối với các trường hợp thuộc diện phải đăng ký; chỉ kinh doanh, buôn bán hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định.

Bên cạnh đó, các hộ kinh doanh được yêu cầu không bày bán, tập kết hàng hóa, vật dụng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến mỹ quan và trật tự đô thị; đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh môi trường, giữ gìn vệ sinh khu vực trước và xung quanh nơi kinh doanh.

Cán bộ của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh thực hiện đúng quy định của pháp luật. Ảnh: Vân Hà

Sau buổi làm việc, các hộ kinh doanh đã cơ bản nhận thức rõ trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật; đồng thời cam kết nghiêm túc thực hiện các nội dung được đoàn kiểm tra nhắc nhở, hướng dẫn. Các hộ kinh doanh cũng được thông tin rõ rằng trường hợp tiếp tục vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Đức Kim thông tin, thời gian tới, UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám tiếp tục tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn và chấn chỉnh hoạt động kinh doanh trên địa bàn, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng tuyến phố văn minh, sạch đẹp, bảo đảm trật tự đô thị và môi trường sống của nhân dân.