Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám gỡ điểm nghẽn, khắc phục tồn tại trong quản lý đô thị, môi trường

Quyết liệt xử lý vi phạm, phát huy sức dân

Trong 9 tháng năm 2026, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám tăng cường phối hợp giữa UBND và Công an phường, tập trung xử lý vi phạm trật tự đô thị tại những khu vực thường phát sinh phức tạp như Ngõ Chợ Khâm Thiên, hồ Ba Mẫu, tuyến Đê La Thành...

Lực lượng chức năng đã xử phạt 2.165 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, với tổng số tiền gần 885 triệu đồng; xử phạt 21 trường hợp vi phạm vệ sinh môi trường, số tiền 46 triệu đồng.

Thời gian qua, các lực lượng trên địa bàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám tích cực tham gia giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Ảnh: An Quyên

Qua hệ thống camera và công nghệ Cam AI, phường xử phạt nguội 388 trường hợp vi phạm trật tự đô thị và trật tự giao thông, với số tiền 87,3 triệu đồng. Riêng hành vi đổ rác sai quy định, hệ thống camera phát hiện, xử lý 21 trường hợp, phạt 46 triệu đồng. Đến nay, phường đã lắp đặt, tích hợp 69 camera vào hệ thống giám sát và tiếp tục tích hợp camera của 35 tổ dân phố.

Cùng với xử lý vi phạm, phường chú trọng phát huy vai trò của người dân. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Mai Văn Lâm cho biết, thực hiện Đề án về nề nếp, trật tự văn minh đô thị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường đã hướng dẫn thành lập tại 35 tổ dân phố các Tổ Tuyên truyền Văn minh đô thị, mỗi tổ từ 5 - 7 người; đồng thời bố trí lực lượng tự quản tại các tuyến phố, điểm nóng về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Các tổ tự quản phát huy vai trò, nâng cao ý thức người dân trong giữ gìn vệ sinh môi trường. Ảnh: An Quyên

Sau gần một tháng bàn giao cho các tổ dân phố duy trì tự quản, mô hình đã huy động 2.950 lượt cán bộ, hội viên các đoàn thể, tình nguyện viên và người dân tham gia trực chốt, tuyên truyền, giám sát. Các lực lượng đã nhắc nhở hơn 3.500 trường hợp vi phạm, xóa bỏ 39 điểm tập kết, đổ rác không đúng quy định. Phong trào tổng vệ sinh đường phố, ngõ xóm vào sáng thứ Bảy hằng tuần cũng được duy trì.

Vẫn còn những tồn tại cần tiếp tục xử lý

Bên cạnh kết quả đạt được, tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán vẫn xuất hiện tại một số tuyến phố. Theo ghi nhận, tại các hồ Ba Mẫu, Văn Chương, Linh Quang còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè ven hồ, vứt rác bừa bãi, ảnh hưởng môi trường và cảnh quan.

Hồ Ba Mẫu sau khi được cải tạo trở thành điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao của người dân. Ảnh: An Quyên

Tại hồ Ba Mẫu, mặt nước có thời điểm đọng rác, nổi váng, bốc mùi hôi. Bà Nguyễn Thị Thanh Vinh, người dân thường xuyên tập thể dục tại đây cho biết, việc chăm sóc cảnh quan chưa thường xuyên; có thời điểm cỏ mọc um tùm, một số thiết bị thể thao hư hỏng chưa được bảo dưỡng. Đáng chú ý, hồ vừa được nạo vét nhưng rác đã nổi trở lại, vẫn có người vứt rác xuống hồ.

"Chúng tôi mong muốn khu vực được vệ sinh, chăm sóc cây xanh, cảnh quan thường xuyên và bảo dưỡng thiết bị tập luyện kịp thời", bà Nguyễn Thị Thanh Vinh bày tỏ.

Bà Lê Thanh Hương cũng phản ánh, sau khi cải tạo, hồ Ba Mẫu rộng rãi, thoáng mát, thuận lợi cho người dân tập thể dục. Tuy nhiên, chất lượng nước có thời điểm chưa bảo đảm; khi nước cạn hoặc thời tiết nóng có thể xuất hiện mùi khó chịu, rác và chất bẩn còn dạt về một góc hồ.

Bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại cần được khắc phục, vẫn còn tình trạng vứt rác bừa bãi, vi phạm trật tự đô thị xung quanh các hồ trên địa bàn. Ảnh: An Quyên

Mặc hồ Ba Mẫu có nhiều rác, rong rêu tồn đọng gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng môi trường. Ảnh: An Quyên

Tại hồ Linh Quang, người dân phản ánh có những túi rác để nhiều ngày chưa được thu gom, thậm chí có người mang rác từ nơi khác đến vứt vào ban đêm. Tình trạng chó thả rông, phóng uế bừa bãi cũng gây mùi hôi. Người dân đề nghị thu gom rác thường xuyên, đúng thời gian, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp cố tình vi phạm.

Gỡ từng điểm nghẽn, nâng ý thức người dân

Trao đổi với phóng viên, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Nguyễn Đức Kim cho biết, công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường còn gặp khó do nhiều nội dung liên quan đến nhiều cấp, nhiều đơn vị, dẫn đến chồng chéo trong xử lý.

Phường đã chỉ đạo kiểm tra, xử lý các vấn đề được phản ánh; đồng thời đề nghị Xí nghiệp Thoát nước số 4 kiểm tra, có phương án xử lý tình trạng rác tồn đọng, mặt nước bẩn, nhiều rêu, tảo tại các hồ Ba Mẫu, Linh Quang, Văn Chương.

Khuôn viên hồ Ba Mẫu trở thành nơi tập kết các loại chất thải rắn, gây mất mỹ quan đô thị. Ảnh: An Quyên

Bên cạnh đó, với dân số đông, hơn 200 ngõ, ngách và nhiều tuyến phố nhỏ, việc duy trì trật tự, vệ sinh thường xuyên gặp khó do ý thức tuân thủ của một bộ phận người dân chưa tốt. Dù phường đã tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra, xử lý, tình trạng tái diễn vẫn xảy ra.

Cùng với trách nhiệm của chính quyền và các đơn vị quản lý, ý thức của mỗi người dân vẫn là yếu tố then chốt trong giữ gìn vệ sinh môi trường. Ảnh: An Quyên

Để xử lý các tồn tại này, trước mắt, phường tiếp tục duy trì vệ sinh, trật tự đô thị, tăng cường lực lượng trực, kiểm tra và xử lý kịp thời; rà soát hệ thống vỉa hè, duy tu, sửa chữa những vị trí hư hỏng. Khai thác hệ thống camera để phát hiện, truy xét vi phạm, đồng thời sử dụng hình ảnh phục vụ tuyên truyền.

Công an phường tiếp tục nắm tình hình, xử lý tái lấn chiếm, dừng đỗ và trông giữ phương tiện trái phép, chợ cóc; tăng cường tuần tra tại cổng trường, bệnh viện, chợ, khu vực công trình thi công, tuyến phố nhỏ và khu dân cư.

Ông Nguyễn Đức Kim nhấn mạnh, để các giải pháp mang lại hiệu quả bền vững, cùng với trách nhiệm của chính quyền và các đơn vị quản lý, ý thức của mỗi người dân vẫn là yếu tố then chốt.