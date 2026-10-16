Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám gặp mặt, tri ân cán bộ ngành kiểm tra Đảng

Trong 9 tháng đầu năm 2026, cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc chủ động xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm; gắn kiểm tra, giám sát đảng viên với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và chức trách được giao.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Phong

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường đã tham mưu Đảng ủy ban hành 63 văn bản, đồng thời ban hành 96 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các quy định mới của Trung ương, Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát được gắn với nhiệm vụ trọng tâm của địa phương.

Tại hội nghị, Thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Vũ Xuân Hùng ghi nhận, biểu dương Ủy ban Kiểm tra đã chủ động tham mưu các nội dung trọng tâm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, góp phần bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, tình hình nội bộ ổn định.

Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra phường tặng quà tri ân tới đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Phong

Trước yêu cầu quản lý đô thị và phục vụ nhân dân ngày càng cao, Bí thư Đảng ủy phường yêu cầu cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát bám sát nhiệm vụ và thực tế; tăng cường tự kiểm tra, tự giám sát, chủ động phát hiện, chấn chỉnh hạn chế, khuyết điểm ngay từ cơ sở.

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, công tâm, vững nghiệp vụ; tăng cường phối hợp, đôn đốc thực hiện đến cùng các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương và nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ.

Nhân dịp này, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường đã trao quà tri ân tới các các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra các Đảng bộ trực thuộc; các đồng chí Bí thư Chi bộ, cán bộ phụ trách công tác Kiểm tra các Chi bộ.