Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám gắn biển nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ hộ khó khăn

Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026) và hưởng ứng Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2026 (17-10 đến 18-11).

Lãnh đạo phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám gắn biển nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Phạm Thị Tâm, ở Tổ dân phố 29. Ảnh: Vân Hà

Ông Mai Văn Lâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau luôn là nhiệm vụ quan trọng của MTTQ Việt Nam.

Với tinh thần đó, thời gian qua, Đảng ủy, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo cho các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong đó, chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở là một trong những hoạt động cụ thể, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, giúp các gia đình ổn định cuộc sống.

Phường gắn biển nhà Đại đoàn kết và tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Tổ dân phố số 5. Ảnh: Vân Hà

Trong đợt này, mỗi căn nhà được hỗ trợ 50 triệu đồng từ Quỹ Vì người nghèo, với tổng kinh phí 200 triệu đồng. Cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ, quá trình triển khai còn có sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp của MTTQ, các tổ chức đoàn thể và sự chung tay đóng góp của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm cùng cộng đồng dân cư.

Những mái ấm nghĩa tình được hoàn thành, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và trách nhiệm cộng đồng trong công tác chăm lo an sinh xã hội.

Đón nhận những căn nhà được sửa chữa khang trang, vững chãi hơn, các gia đình bày tỏ niềm xúc động, cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cùng các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư. Sự giúp đỡ thiết thực không chỉ góp phần cải thiện điều kiện nhà ở, giảm bớt khó khăn mà còn là nguồn động viên để các gia đình yên tâm ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường hỗ trợ sửa chữa 4 nhà Đại đoàn kết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn nhằm cải thiện điều kiện nhà ở, động viên để các gia đình yên tâm ổn định cuộc sống. Ảnh: Vân Hà

Phát biểu tại hoạt động gắn biển nhà Đại đoàn kết, Bí thư Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Vũ Xuân Hùng ghi nhận, cảm ơn Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận và các tổ dân phố đã quan tâm, phối hợp, chung tay để các công trình hoàn thành.

Ông Vũ Xuân Hùng đề nghị, thời gian tới, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường tiếp tục quan tâm, rà soát, nắm bắt hoàn cảnh các hộ gia đình khó khăn; chủ động tham mưu, huy động nguồn lực xã hội hóa, triển khai hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Qua đó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống nhân dân.