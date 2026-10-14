Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám công bố các quyết định về tổ chức bộ máy

Tổ chức lại 3 phòng chuyên môn, kể từ ngày 1-10-2026, UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám có 5 phòng chuyên môn, gồm: Văn phòng HĐND và UBND phường; phòng Nội vụ - Tư pháp; phòng Kinh tế; phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường; phòng Văn hóa - Xã hội.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Vân Hà

Cùng với việc công bố các phòng chuyên môn, hội nghị cũng công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các phòng chuyên môn với 12 vị trí (gồm 5 vị trí cấp trưởng và 7 vị trí cấp phó).

Hội nghị cũng công bố quyết định kết thúc hoạt động của Đảng bộ các cơ quan Đảng trực thuộc, Đảng bộ UBND phường. Công bố quyết định thành lập 12 chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường với tổng số 109 đảng viên; đồng thời ban hành các Quyết định chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lãnh đạo phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám trao quyết định đối với các vị trí Trưởng phòng chuyên môn. Ảnh: Vân Hà

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Vũ Xuân Hùng chúc mừng các tổ chức Đảng, cơ quan chuyên môn thuộc UBND phường được thành lập và các đồng chí được giao nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý; đồng thời nhấn mạnh đây là vinh dự, trách nhiệm chính trị, đòi hỏi mỗi cán bộ nhanh chóng bắt tay vào công việc, tạo chuyển biến thực chất về chất lượng tham mưu, năng lực quản lý, điều hành.

Đồng chí Vũ Xuân Hùng đề nghị các phòng chuyên môn thuộc UBND phường khẩn trương ổn định tổ chức, hoàn thành bàn giao nhiệm vụ, tài sản, biên chế; xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ ràng, bảo đảm hoạt động liên tục, không để việc sắp xếp bộ máy ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết thủ tục hành chính và chất lượng phục vụ nhân dân.

Lãnh đạo UBND phường trao quyết định bổ nhiệm các vị trí Phó phòng chuyên môn trực thuộc. Ảnh: Vân Hà

Đồng thời, nâng cao chất lượng tham mưu, tăng cường phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Dịp này, phường công bố quyết định thành lập 12 chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường và công bố các Quyết định chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Vân Hà

Về nhiệm vụ cụ thể, Bí thư Đảng ủy phường yêu cầu các phòng thực hiện tốt nhiệm vụ theo chức năng được phân công, tham mưu cho phường thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết hiệu quả các điểm nghẽn trong quản lý trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, các vấn đề dân sinh bức xúc... Các tổ chức đảng mới thành lập khẩn trương xây dựng chương trình công tác, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, củng cố đoàn kết nội bộ.

Bí thư Đảng ủy phường cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời biểu dương tập thể, cá nhân làm tốt và chấn chỉnh những biểu hiện thiếu trách nhiệm, trì trệ; bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai quyết liệt, hiệu quả, không để khoảng trống trong quản lý.