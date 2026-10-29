Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Chủ động phòng cháy, chữa cháy tại tổ dân phố

Hội nghị được Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10; kết quả triển khai những nội dung, kiến nghị đã chỉ ra tại hội nghị giao ban tháng 9; nghe báo cáo chuyên đề về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH).

Bí thư Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Vũ Xuân Hùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vân Hà

Theo báo cáo, trong tháng 10, phường triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh trật tự. Thu ngân sách nhà nước đạt 1.246,454 tỷ đồng, bằng 120,6% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công lũy kế đạt 225,512 tỷ đồng, bằng 98,74% kế hoạch.

Đối với công tác PCCC&CNCH, phường đã tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, rà soát cơ sở, tuyên truyền, tập huấn lực lượng tại chỗ, kiểm tra và theo dõi việc khắc phục tồn tại. Đến nay, đã triển khai tuyên truyền, vận động và ký cam kết thực hiện quy định về PCCC&CNCH đã đến 25.300 cơ sở, hộ gia đình.

Hiện toàn phường có 105 trụ nước chữa cháy, trong đó 34 trụ trên các tuyến phố do thành phố quản lý và 71 trụ do phường đầu tư tại các ngõ sâu. Phường cũng bố trí 1.500 bình chữa cháy xách tay tại 76 điểm chữa cháy công cộng.

Bên cạnh đó, phường tiếp tục rà soát các khu vực hạn chế về giao thông, nguồn nước; tổng hợp nhu cầu kinh phí khắc phục tồn tại tại các nhà tập thể, chung cư cũ. Từ ngày 1-7-2025 đến tháng 9-2026, tổng kinh phí chi cho hoạt động quản lý nhà nước về PCCC&CNCH là hơn 1,9 tỷ đồng...

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vân Hà

Tuy nhiên, công tác PCCC vẫn còn một số khó khăn. Nhiều ngõ nhỏ, sâu gây trở ngại cho việc tiếp cận và cấp nước chữa cháy; một số nhà tập thể cũ chưa bảo đảm hệ thống báo cháy, họng nước, máy bơm và lối thoát nạn; một số chủ cơ sở, hộ gia đình chưa chủ động đầu tư, kiểm tra và khắc phục các tồn tại...

Tại hội nghị, Bí thư Chi bộ các tổ dân phố đã trao đổi, đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy tại địa bàn như: UBND phường cần quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, thường xuyên kiểm tra, bảo đảm hệ thống PCCC và các điểm cấp nước luôn sẵn sàng hoạt động; duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các quy định về PCCC...

Sau khi đại diện Đảng ủy, UBND phường trao đổi, giải đáp, làm rõ những nội dung đại biểu quan tâm, phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Vũ Xuân Hùng đề nghị toàn thể cấp ủy các chi bộ nghiêm túc tiếp thu, cụ thể hóa các nhiệm vụ trong tháng 11 và những tháng cuối năm.

Trong đó, nhiệm vụ trước mắt là thực hiện công tác chuẩn bị cho Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam. Trước mắt, Bí thư Chi bộ chỉ đạo các Tổ dân phố phối hợp tuyên truyền, vận động, xây dựng tiêu chí và đánh giá Tổ dân phố văn hoá, gia đình văn hoá, bảo đảm đạt tỷ lệ đã đề ra.

Đại biểu là Bí thư Chi bộ tổ dân phố trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Vân Hà

Ông Vũ Xuân Hùng yêu cầu các chi bộ tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về giải quyết 5 điểm nghẽn, đặc biệt là PCCC và CNCH. Các tổ dân phố cần tạo chuyển biến rõ nét trong công tác này, coi đây là nhiệm vụ cấp thiết. Trong đó, Bí thư chi bộ chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, phối hợp rà soát các khu vực, hộ gia đình có nguy cơ cháy, nổ cao, nhất là nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà cho thuê, tập thể cũ và ngõ nhỏ, sâu.

"Trong tháng 11, các tổ dân phố cần hoàn thành vận động người dân ký cam kết an toàn PCCC; hướng dẫn mở lối thoát nạn thứ hai, trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu, rà soát thiết bị chữa cháy công cộng. Đồng thời, kịp thời kiến nghị khắc phục tình trạng thiếu nguồn nước, dây điện mất an toàn và các vật dụng cản trở lối tiếp cận chữa cháy", ông Vũ Xuân Hùng nhấn mạnh.