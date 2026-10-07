Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám bàn giao Ban Chỉ đạo 57 về phát triển khoa học, công nghệ

Theo Quyết định số 557-QĐ/ĐU của Đảng ủy phường, Ban Chỉ đạo gồm 5 đồng chí, do Bí thư Đảng ủy phường làm Trưởng ban. Ban Chỉ đạo trực thuộc Ban Thường vụ Đảng ủy phường, có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, điều phối, kiểm tra, giám sát việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, Quyết định số 204-QĐ/TW cùng các chủ trương, chỉ đạo của thành phố và Đảng ủy phường về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đại diện hai cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo ký Biên bản bàn giao. Ảnh: Vân Hà

Ban Chỉ đạo là đầu mối điều phối thống nhất các nhiệm vụ trong hệ thống chính trị phường; nghiên cứu, đề xuất những chủ trương, giải pháp phù hợp; đồng thời hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai nhiệm vụ, rà soát cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Việc triển khai gắn với cải cách hành chính, phát triển dữ liệu, ứng dụng định danh, xác thực điện tử, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo phân công, Công an phường là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm tham mưu, điều phối, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp hoạt động; quản lý danh mục nhiệm vụ, thông tin, dữ liệu và thực hiện chế độ báo cáo. Công an phường cũng chủ trì chuẩn bị nội dung các phiên họp, dự thảo thông báo kết luận và tham mưu chương trình kiểm tra, giám sát.

Bí thư Đảng ủy phường, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Vũ Xuân Hùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vân Hà

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Vũ Xuân Hùng đề nghị Công an phường (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) phối hợp các cơ quan liên quan sớm hoàn thiện Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ và kiện toàn các tổ chức giúp việc, trong đó làm rõ đầu mối, trách nhiệm và chế độ báo cáo.

UBND phường được đề nghị rà soát các ban chỉ đạo, tổ chức phối hợp có chức năng, nhiệm vụ trùng lặp với Ban Chỉ đạo 57, từ đó hoàn thiện phương án sắp xếp, phân định nhiệm vụ, bảo đảm thống nhất đầu mối, hạn chế chồng chéo và không bỏ sót nhiệm vụ. Việc kết thúc hoạt động hoặc chuyển giao nhiệm vụ của các tổ chức do UBND phường, Chủ tịch UBND phường thành lập được thực hiện theo đúng thẩm quyền.