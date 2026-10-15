Phường Vân Hà ra mắt 16 Tổ tự quản về an ninh, trật tự của Hội Cựu chiến binh

Việc thành lập 16 Tổ tự quản về an ninh, trật tự được triển khai trên cơ sở chủ trương nâng cao vai trò, trách nhiệm của hội viên Hội Cựu chiến binh trong bảo đảm an ninh, trật tự giai đoạn 2026 - 2030. Theo đó, Hội phường phối hợp với Công an phường tham mưu xây dựng các tổ tự quản tại 16 tổ dân phố.

Các đại biểu dự hội nghị.

Mỗi tổ tự quản có từ 7 thành viên trở lên, là hội viên Hội Cựu chiến binh đang sinh sống tại địa bàn dân cư. Các tổ hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, công khai, tuân thủ quy định của pháp luật; chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự hướng dẫn nghiệp vụ của Công an phường và Hội phường, trực tiếp là tổ trưởng tổ dân phố.

Sau khi ra mắt, các tổ tự quản tập trung thực hiện nhiệm vụ nắm tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn; kịp thời phản ánh, cung cấp thông tin cho cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an để chủ động phòng ngừa, phát hiện, phối hợp giải quyết các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở. Phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương về bảo đảm an ninh, trật tự.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các tổ là vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác trước phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; tích cực phát hiện, tố giác hành vi vi phạm pháp luật; giữ gìn trật tự công cộng, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ. Các tổ phối hợp với lực lượng chức năng tham gia tuần tra, canh gác, hòa giải mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh các vụ việc phức tạp.

Cùng với đó, hội viên tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong gia đình và cộng đồng; tham gia cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng, xây dựng tình đoàn kết trong khu dân cư. Hoạt động của các tổ gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đồng chí Đỗ Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Vân Hà nhấn mạnh, việc thành lập 16 tổ tự quản về an ninh, trật tự tại 16 tổ dân phố tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của Hội Cựu chiến binh trong hệ thống chính trị ở cơ sở; đồng thời tạo thêm một kênh phối hợp thiết thực giữa chính quyền, lực lượng Công an, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Vân Hà trao Quyết định thành lập Tổ tự quản về an ninh, trật tự cho các tổ trưởng.

Ngay sau hội nghị ra mắt, các tổ cần khẩn trương ổn định tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng thành viên và duy trì chế độ trao đổi thông tin, phối hợp công tác. Đề nghị Công an phường phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu bảo đảm an ninh, trật tự; chủ động phối hợp với Hội Cựu chiến binh phường hướng dẫn các tổ tự quản hoạt động đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế.

Đề nghị các ban, ngành, đoàn thể của phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp, tạo điều kiện để các tổ tự quản hoạt động hiệu quả; lồng ghép nội dung bảo đảm an ninh, trật tự với các phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Kết quả hoạt động cần được đánh giá bằng những chuyển biến thực chất về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân; khả năng phát hiện, phản ánh, phối hợp giải quyết vụ việc từ sớm, từ cơ sở; sự đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng và mức độ an toàn của từng tổ dân phố. Qua đó, từng bước xây dựng, nhân rộng những cách làm hay, mô hình hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn phường Vân Hà.