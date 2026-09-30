Phương và Khánh chính thức nối lại tình xưa

Trong trích đoạn giới thiệu tập 24 phim "Mùa hè năm ấy", tại buổi hẹn hò, Phương hỏi Khánh đã trả phòng trọ ở Hà Nội chưa. Khánh cho hay đã chuyển về sống với bố mẹ hẳn để phụ giúp, chăm sóc cả hai khi tuổi già. Thấy vậy Phương cho rằng Khánh nên ở quê tập trung làm việc, ít tìm cớ lên thành phố gặp mình.

Tuy Phương nói vậy nhưng trong lòng cô thực sự muốn được gặp Khánh nhiều hơn. Khánh cũng hiểu ý của Phương nên trêu cô.

Phương và Khánh gặp gỡ nhau nhiều hơn khi cả hai đã nối lại tình xưa. Ảnh VTV

Trong khi đó, bà Ngọc bị hạ đường huyết, cấp cứu trong bệnh viện. Nghe tin, Phương và Khánh vội vàng chạy đến. Đúng lúc này Tùng cũng có mặt. Anh cho biết đã nhờ bác sĩ giỏi để khám bệnh cho bà Ngọc.

Nhìn thấy Khánh đi cùng với Phương, Tùng tỏ rõ sự bực tức. Anh không ngại ngần đuổi khéo Khánh về. Tuy nhiên, Khánh bảo rằng hôm nay mình rảnh rỗi. Nghe vậy Tùng lại tái mặt.

Khánh và Phương gặp Tùng ở bệnh viện. Ảnh VTV

Hoàng tìm gặp Nhi trước cửa quán bar. Thấy cô đi cùng một người bạn nam, anh hiểu nhầm nên nảy sinh cơn ghen. Cùng lúc đó một số bạn nữ cũng vừa bước tới và hỏi han Nhi. Nhi phủ nhận việc Hoàng là bạn trai.

Hoàng khó chịu ra mặt, anh hỏi Nhi tại sao không mặc áo thể thao đơn giản như ở nhà mà thay trang phục đẹp và bắt mắt. Nhi tức tối cho rằng đi chơi với bạn thì phải mặc quần áo đẹp, nhất là đang chuẩn bị dự sinh nhật.

Hoàng lại cằn nhằn Nhi và các bạn tiêu dùng hoang phí, ở tuổi sinh viên chỉ nên mừng sinh nhật giản dị. Hoàng cho rằng ban đầu mình tưởng Nhi quẹt ứng dụng hẹn hò chủ yếu để dẫn khách đến với quán bar rồi nhận tiền hoa hồng. Không ngờ Nhi lại trở thành khách của quán. Trong lúc hai người tranh cãi, Hoàng bất ngờ nói rằng mình không còn độc thân.

Hoàng cảm thấy khó chịu khi thấy Nhi tới quán bar. Ảnh VTV

Tập 24 phim "Mùa hè năm ấy" lên sóng lúc 20h ngày 30/9 trên VTV3.