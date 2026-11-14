Phường Tương Mai tuyên dương các nhà giáo tiêu biểu năm 2026

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Tương Mai Lưu Hải Linh, năm học 2025-2026 đánh dấu nhiều chuyển biến quan trọng của ngành giáo dục địa phương. Trong điều kiện dân số đông, nhu cầu học tập lớn, việc sắp xếp lại mạng lưới trường học đặt ra không ít khó khăn, song đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên các nhà trường đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động thích ứng, bảo đảm hoạt động giáo dục ổn định.

Lãnh đạo phường trao Bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể Lao động xuất sắc. Ảnh: Hoa Thành

Thực hiện chủ trương sắp xếp, phường đã tổ chức lại 22 trường công lập thành 11 trường, gồm 3 trường mầm non, 4 trường tiểu học và 4 trường trung học cơ sở. Hiện toàn phường có 18 trường công lập và ngoài công lập với hơn 26.000 học sinh.

Đáng chú ý, chất lượng giáo dục tiếp tục được duy trì và nâng cao. Đội ngũ giáo viên cũng ghi dấu ấn với 37 giáo viên đạt giải tại hội thi giáo viên dạy giỏi cấp phường; cả 3 giáo viên tham dự hội thi cấp thành phố đều đoạt giải, gồm 2 giải Nhất và 1 giải Nhì. Toàn ngành có 235 sáng kiến được xếp loại cấp phường.

Cùng với nâng cao chất lượng chuyên môn, các nhà trường tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển giáo dục STEM, khai thác học liệu số và đổi mới phương pháp giảng dạy. Trường Tiểu học Tân Định triển khai thí điểm đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục, phường đang triển khai 14 dự án cải tạo, sửa chữa trường học và đầu tư trang thiết bị với tổng mức đầu tư 473 tỷ đồng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tương Mai Võ Xuân Trọng chúc mừng những thành tích mà ngành giáo dục địa phương đạt được và động viên các nhà giáo dịp 20-11. Ảnh: Hoa Thành

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tương Mai Võ Xuân Trọng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và thành tích của ngành giáo dục địa phương; đồng thời đề nghị các nhà trường tiếp tục ổn định tổ chức sau sắp xếp, nâng cao chất lượng đội ngũ, đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới phương pháp giảng dạy.

Đặc biệt, các nhà trường cần chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện; quan tâm chăm lo đời sống, điều kiện làm việc để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, phát huy năng lực và tâm huyết với nghề.