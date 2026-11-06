Phường Tương Mai triển khai khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027

Theo Kế hoạch của UBND phường Tương Mai về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027, đợt sơ tuyển sức khỏe diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 4-11 đến hết ngày 8-11-2026. Đối tượng được gọi sơ tuyển là nam công dân có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký KT2, đang sinh sống, học tập, công tác trên địa bàn phường, còn trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo quy định, từ đủ 18 đến hết 25 tuổi.

Công tác sơ tuyển được thực hiện nghiêm túc đúng quy định. Ảnh: PV

Đối tượng tuyển chọn bao gồm nam công dân đã tốt nghiệp hoặc thôi học các trường đại học, cao đẳng và công dân đã hết thời gian khóa đào tạo chính quy theo quy định, kể cả trường hợp chưa tốt nghiệp hoặc còn nợ môn, nợ trình. Bên cạnh đó, những công dân đang làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội nhưng chưa chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự về nơi công tác, làm việc và công dân đi nước ngoài trở về địa phương trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ cũng thuộc diện rà soát, tuyển chọn.

Chủ tịch UBND phường Tương Mai Đào Thị Thu Hằng (áo trắng) đến thăm và động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm khám. Ảnh: PV

Theo đại diện Ban Chỉ huy quân sự phường Tương Mai, đơn vị đã chủ động sớm trong công tác tham mưu Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch. Đồng thời tăng cường phối hợp với Công an phường, cảnh sát khu vực và các tổ dân phố rà soát, lập danh sách nam công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, bao gồm cả công dân có hộ khẩu thường trú và tạm trú trên địa bàn. Nhờ đó đã giúp các nam công dân đủ 18 tuổi và các đối tượng liên quan thực hiện kê khai hồ sơ đầy đủ, nghiêm túc.

Được biết, ngay trong ngày khám đầu tiên (4-11), nhờ làm tốt công tác rà soát nguồn và tuyên truyền vận động từ cấp cơ sở, trong tổng số 542 công dân thuộc diện gọi khám trong ngày, đã có 526 công dân nghiêm túc chấp hành và có mặt đầy đủ để thực hiện quy trình khám sơ tuyển. Qua công tác kiểm tra, phân loại sức khỏe ban đầu, bước đầu đã ghi nhận 76 công dân đạt tiêu chuẩn sức khỏe.

Công dân đáp ứng đủ điểu kiện rất hào hứng tham gia khám sơ tuyển. Ảnh: PV

Qua kiểm tra tại điểm khám sơ tuyển, bà Đào Thị Thu Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường, ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ y tế, Ban Chỉ huy quân sự phường và Công an phường trong công tác phối hợp, điều phối, tổ chức khám sơ tuyển. Đồng thời, đánh giá cao tinh thần tự giác, ý thức chấp hành quy định của các nam công dân cũng như sự quan tâm, ủng hộ của các gia đình đối với công tác tuyển quân tại địa phương.

Theo kế hoạch, sau đợt sơ tuyển, phường Tương Mai dự kiến phát quyết định gọi nhập ngũ từ ngày 26-1-2027, bảo đảm quyết định được chuyển đến công dân trước ngày 30-1-2027. Lễ giao, nhận quân dự kiến tổ chức ngày 21-2-2027.

Việc tổ chức sơ tuyển sức khỏe nghiêm túc, đúng quy định không chỉ là bước quan trọng trong quy trình tuyển chọn công dân nhập ngũ mà còn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn phường Tương Mai.