Phường Tương Mai: Tổ chức lại các phòng chuyên môn phù hợp với tình hình mới

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tương Mai Võ Xuân Trọng cho biết, Tương Mai là đơn vị hành chính lớn loại I của Hà Nội với diện tích 3,56 km² và dân số khoảng 145.567 người. Do đó phạm vi quản lý rộng và khối lượng nhiệm vụ quản lý nhà nước tương đối lớn, đa dạng, trải dài trên nhiều lĩnh vực từ đô thị, đất đai, tài chính - ngân sách cho đến khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tương Mai Võ Xuân Trọng, việc tổ chức lại các phòng chuyên môn là cần thiết cho tình hình mới. Ảnh: PV

Do khối lượng, tính chất và yêu cầu chuyên môn của các nhiệm vụ ngày càng cao đã đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện tổ chức các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp phường phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, UBND phường đã có Tờ trình gửi Thường trực HĐND phường Về việc xin chủ trương thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường Tương Mai. Với số lượng tăng từ 3 phòng lên 5 phòng.

Việc tổ chức lại các phòng chuyên môn được thực hiện trên cơ sở sắp xếp, phân bổ lại chức năng, nhiệm vụ và đội ngũ công chức hiện có, không làm tăng tổng số biên chế công chức, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và duy trì hoạt động của UBND Phường liên tục, thông suốt, ông Võ Xuân Trọng nói.

Theo Chủ tịch UBND phường Tương Mai Đào Thị Thu Hằng, phương án tổ chức lại các phòng chuyên môn sẽ nâng lên gồm 5 phòng: Văn phòng HĐND và UBND; Nội vụ - Tư pháp; Kinh tế, Hạ tầng - Đô thị và Môi trường; Phòng Văn hóa - Xã hội.

Các đại biểu HĐND biểu quyết thông qua Nghị quyết Về việc thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường Tương Mai. Ảnh: PV

Các phòng chuyên môn thuộc UBND phường Tương Mai sẽ được tổ chức theo hướng tinh gọn, chuyên môn hóa, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng phòng. Khắc phục những hạn chế của mô hình 3 phòng hiện nay, nhất là việc một phòng đồng thời phụ trách nhiều lĩnh vực có tính chất chuyên môn khác nhau, bà Đào Thị Thu Hằng phát biểu.

Cũng tại Kỳ họp, sau phiên thảo luận, các đại biểu HĐND phường đã biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết Về việc thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường Tương Mai.