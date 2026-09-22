Phường Tương Mai ra mắt mô hình 'Trường học văn minh, cộng đồng gắn kết'

Nhằm xây dựng một môi trường giáo dục an toàn, văn minh, thân thiện, đồng thời tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, chính quyền địa phương và lực lượng Công an trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, UBND phường Tương Mai đã chủ trì, phối hợp với Công an phường và trường THCS Tân Mai tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Trường học văn minh - Cộng đồng gắn kết”, kết hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Mô hình “Trường học văn minh - Cộng đồng gắn kết” là sự kết hợp tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Ảnh: PV

Tại lễ ra mắt, Phó Chủ tịch UBND phường Tương Mai Nguyễn Hải Linh khẳng định, mô hình là cơ sở quan trọng để hướng tới xây dựng môi trường học đường an toàn về an ninh trật tự, văn minh trong học tập cũng như gắn bó mật thiết với cộng đồng. Thông qua đó sẽ ngăn chặn được triệt để nạn bạo lực học đường, tệ nạn xã hội cũng như nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đảm bảo an toàn giao thông cùng phòng tránh nguy cơ trên không gian mạng đối với học sinh.

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức ký cam kết phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự trường học, phòng ngừa vi phạm pháp luật và bạo lực học đường. Bản cam kết đã được ký kết dưới sự chứng kiến của các cấp lãnh đạo giữa đại diện Công an phường Tương Mai, Hiệu trưởng trường THCS Tân Mai, đại diện Tổ dân phố số 44 và Ban Đại diện cha mẹ học sinh nhà trường.

Công an phường Tương Mai phổ biến giáo dục pháp luật về Trật tự, an toàn giao thông cho học sinh. Ảnh: PV

Ngay sau lễ ra mắt, chương trình tiếp tục với nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Trật tự, an toàn giao thông do Công an phường Tương Mai phụ trách. Nội dung tuyên truyền nhằm giúp trang bị những kiến thức cần thiết, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ an toàn cho toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh khi tham gia giao thông.