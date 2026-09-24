Phường Tương Mai: Khi công nghệ số mở đường cho kinh tế địa phương

Đồng hành cùng doanh nghiệp trên môi trường số

Trong nửa đầu tháng 9-2026, Fanpage chính thức của UBND phường Tương Mai trở nên sôi động hơn với 2 phiên livestream giới thiệu sản phẩm địa phương do chính quyền phường phối hợp với doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức. Không phải những mặt hàng xa lạ, các sản phẩm được giới thiệu đều là những mặt hàng gần gũi với đời sống hằng ngày của người dân.

Phiên livestream có sự góp mặt của Phó Chủ tịch UBND phường Tương Mai Phạm Thị Kim Thành

Điều tạo nên điểm nhấn của chương trình không chỉ nằm ở sản phẩm mà còn ở cách làm. Cùng với đại diện doanh nghiệp, lãnh đạo phường cũng trực tiếp tham gia livestream, chia sẻ thông tin về sản phẩm, kết nối với người tiêu dùng và đồng hành cùng các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong hoạt động quảng bá. Chính nhờ sự gần gũi giữa chính quyền - doanh nghiệp - người dân, mỗi phiên livestream đã mang về hơn 3.000 lượt xem trực tiếp.

Theo Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Tương Mai Nguyễn Mạnh Quỳnh, các phiên livestream được tổ chức thành công chính là cơ hội để các doanh nghiệp trên địa bàn khẳng định uy tín và thương hiệu của mình với người dân địa phương. Sự đồng hành của chính quyền đã giúp người dân cởi mở và ủng hộ nhiều hơn với sản phẩm của doanh nghiệp phường Tương Mai.

Trong thời gian tới, không chỉ dừng lại ở các phiên livestream quảng bá sản phẩm, Hội Doanh nghiệp phường Tương Mai sẵn sàng làm cầu nối giữa doanh nghiệp trên địa bàn với chính quyền nhằm trợ giúp nâng cao năng lực số, tận dụng những nền tảng công nghệ và chính sách hỗ trợ của nhà nước cho công nghệ số, ông Nguyễn Mạnh Quỳnh khẳng định

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Tương Mai Phạm Thị Kim Thành, việc thực hiện livestream là một trong những hoạt động nằm trong kế hoạch cao điểm 100 ngày chuyển đổi số của phường, được triển khai với mục tiêu đưa công nghệ số đi vào đời sống, tạo thêm cơ hội tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Xác định đây là cầu nối quan trọng cũng như hiệu quả đã đạt được qua các phiên livestream trước đó, phường dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện các phiên tiếp theo nhằm quảng bá rộng rãi sản phẩm của doanh nghiệp trên địa bàn tới người dân. Qua đó cũng giúp cho người dân thấy rõ được hiệu quả mà công nghệ số có thể mang lại ngay trong những hoạt động của cuộc sống hàng ngày. Đồng thời doanh nghiệp trên địa bàn cũng thấy được cơ hội kinh doanh rõ nét trên nền tảng trực tuyến, bà Phạm Thị Kim Thành chia sẻ.

Được biết, Tương Mai hiện là một trong những địa bàn có hoạt động kinh tế sôi động của Thủ đô với khoảng 4.450 doanh nghiệp và 4.700 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động. Riêng 7 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh trên địa bàn đạt hơn 1.126 tỷ đồng. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Từ thực tế đó, phường xác định chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ trong quản lý hành chính mà còn phải trở thành công cụ hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương.

Chuyển đổi số đi vào từng khu dân cư, hộ kinh doanh

Không dừng lại ở hoạt động livestream, phường Tương Mai cũng đang triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Cụ thể, chính quyền phường đang tập trung đẩy mạnh các nhóm nhiệm vụ trọng tâm như cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh, thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển thương mại điện tử, xây dựng tổ dân phố số và cộng đồng dân cư số.

Người dân và doanh nghiệp trên địa bàn liên tục được chính quyền trang bị các kỹ năng số

Các tổ công nghệ số cộng đồng, đoàn viên thanh niên và lực lượng tình nguyện thường xuyên hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng số. Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, thanh toán điện tử cũng như tiếp cận các nền tảng dịch vụ công và ứng dụng iHanoi. Bên cạnh đó, phường cũng khuyến khích doanh nghiệp, hộ kinh doanh đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, ứng dụng nền tảng số trong quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử và chăm sóc khách hàng.

Hiện nay, nhiều tuyến phố kinh doanh trên địa bàn như: Trương Định, Minh Khai … hình thức thanh toán bằng mã QR đã trở nên phổ biến. Từ các cửa hàng tạp hóa, quán ăn, hiệu thuốc đến cơ sở dịch vụ đều từng bước chuyển sang thanh toán không dùng tiền mặt.

Ông Trần Văn Minh, chủ một cửa hàng điện gia dụng tại phố Tân Mai cho biết, việc áp dụng thanh toán số giúp hoạt động kinh doanh thuận lợi hơn. "Trước đây cuối ngày phải kiểm đếm nhiều tiền mặt, dễ nhầm lẫn. Hiện nay phần lớn khách hàng chuyển khoản hoặc quét QR, việc quản lý doanh thu nhanh và minh bạch hơn rất nhiều", ông Minh nói.

Song song với phát triển kinh tế số, phường Tương Mai chú trọng xây dựng cộng đồng dân cư số tại các tổ dân phố. Các nhóm tương tác trực tuyến được hình thành nhằm cung cấp thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách, tiếp nhận phản ánh của người dân và hỗ trợ công tác quản lý địa bàn. Theo đánh giá của nhiều người dân, các nền tảng số đang giúp việc trao đổi thông tin giữa chính quyền và người dân nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Bà Phạm Thị Lan, cư dân tại phố Trương Định, cho biết: "Trước đây muốn phản ánh một vấn đề phải liên hệ qua nhiều đầu mối. Nay thông qua các nhóm cộng đồng và ứng dụng iHanoi, thông tin được tiếp nhận nhanh hơn, người dân cũng dễ dàng cập nhật các thông báo của phường".

Từ những hoạt động cụ thể đang triển khai, có thể thấy chuyển đổi số tại phường Tương Mai không chỉ là việc ứng dụng công nghệ trong quản lý nhà nước mà đang từng bước trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.