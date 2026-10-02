Phường Tương Mai: Đưa kỹ năng số, AI vào Tuần lễ học tập suốt đời

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm nay tại phường Tương Mai có chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”. Các hoạt động được triển khai từ ngày 2 đến 7-10 tại các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn.

Bà Nguyễn Hải Linh, Phó Chủ tịch UBND phường Tương Mai phát động Tuần lễ học tập suốt đời trên địa bàn phường. Ảnh: Hoa Thành

Điểm đáng chú ý là bên cạnh việc tiếp tục phát triển văn hóa đọc, xây dựng thư viện, tủ sách cộng đồng, Tuần lễ năm nay dành nhiều nội dung cho những kỹ năng đang trở thành nhu cầu thiết thực trong đời sống số.

Theo kế hoạch, các đơn vị sẽ tổ chức tập huấn kỹ năng số từ cơ bản đến nâng cao; hướng dẫn sử dụng công cụ trực tuyến, khai thác tài nguyên giáo dục mở, bảo vệ thông tin cá nhân, nhận diện và phòng tránh rủi ro trên không gian mạng. Người dân, học sinh cũng được khuyến khích từng bước tiếp cận những công nghệ mới như phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, các nền tảng học trực tuyến, sách điện tử và trợ lý ảo phục vụ học tập.

Các đại biểu thực hiện nghi thức hưởng ứng Tuần lễ. Ảnh: Hoa Thành

Phát biểu hưởng ứng tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND phường Tương Mai Nguyễn Hải Linh nhấn mạnh, trong bối cảnh khoa học, công nghệ phát triển nhanh, chuyển đổi số và AI ngày càng tác động sâu rộng đến đời sống, học tập suốt đời không chỉ diễn ra trong nhà trường mà còn ở gia đình, nơi làm việc, cộng đồng và trên môi trường số.

Theo bà Nguyễn Hải Linh, việc học cần gắn với nhu cầu thực tế, hướng tới những kiến thức, kỹ năng có thể ứng dụng ngay trong công việc và đời sống. Với cán bộ, công chức, viên chức, học tập giúp nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng phục vụ nhân dân; với giáo viên là đổi mới phương pháp dạy học, khai thác hiệu quả học liệu số; còn với học sinh, điều quan trọng là hình thành thói quen tự học, chủ động sáng tạo và biết sử dụng công nghệ đúng mục đích, an toàn, hiệu quả.