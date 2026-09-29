Phường Tương Mai: Đột phá trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Về đích GPMB các dự án trọng điểm

Hiện tại, trên địa bàn phường Tương Mai đang có 4 dự án trọng điểm của thành phố Hà Nội gồm: Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam; Dự án đầu tư xây dựng đường Tam Trinh; Dự án Quốc lộ 1A; Dự án tái thiết khu tập thể Trương Định. Trong đó, dự án đường Lĩnh Nam và đường Tam Trinh đoạn đi qua địa bàn phường có khối lượng GPMB lớn, tác động trực tiếp đến nhiều hộ dân.

Nhà thầu đã bắt đầu thi công tại dự án mở rộng đường Lĩnh Nam. Ảnh: Phạm Hùng

Theo đó, phần phải thực hiện GPMB đoạn đi địa phận phường Tương Mai đối với dự án đường Lĩnh Nam có liên quan tới đất của 231 hộ, gia đình và 7 tổ chức. Còn đối với dự án đường Tam Trinh là 231 hộ, gia đình và 7 tổ chức.

Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Tương Mai Nguyễn Ngọc Chuyển, tính tới thời điểm hiện tại, với dự án đường Lĩnh Nam, công tác GPMB đoạn đi qua địa phận phường đã hoàn thành và bàn giao 100% mặt bằng cho UBND phường Vĩnh Hưng (đơn vị chủ đầu tư dự án) để thực hiện phá dỡ.

Đáng chú ý, có tới 219 thửa đất được các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đồng thuận bàn giao mặt bằng và chỉ phải thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 12 thửa đất. Về công tác bồi thường, UBND phường Tương Mai đã phê duyệt 231/231 phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 35 căn hộ tái định cư dành cho 25 hộ dân của dự án đang trong những bước hoàn thiện hồ sơ cuối cùng để trình cơ quan chức năng xem xét, phê duyệt.

Trong khi đó, dự án đầu tư xây dựng đường Tam Trinh cũng đạt được những kết quả tích cực. Công tác GPMB cơ bản hoàn thành theo tiến độ được giao, tạo điều kiện để tiếp tục triển khai các hạng mục xây dựng.

Ông Nguyễn Ngọc Chuyển cũng cho biết thêm, đến nay đã có quyết định bán nhà tái định cư đối với 81 căn hộ bị ảnh hưởng tại dự án đường Tam Trinh. 53 hồ sơ tái định cư còn lại đang được UBND phường tiếp tục được hoàn thiện để trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Những thủ tục liên quan đến tiền tạm cư, điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ cũng đang được rà soát nhằm bảo đảm quyền lợi cho người dân.

Kiên trì đối thoại để tạo đồng thuận

Nói về những khó khăn trong công tác GPMB tại các dự án trọng điểm trên địa bàn phường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Tương Mai Nguyễn Ngọc Chuyển cho rằng, đối với mỗi dự án đều có những đặc thù riêng và không có một công thức chung cho tất cả. Nếu nhìn từ bên ngoài, công việc chủ yếu là kiểm đếm tài sản, xác định nguồn gốc đất và chi trả bồi thường. Tuy nhiên trên thực tế, mỗi dự án lại là một “bài toán” khác nhau với nhiều yếu tố phát sinh cần xử lý.

Thông tin về các dự án trên địa bàn đều được phường Tương Mai công khai minh bạch để người dân dễ tiếp cận. Ảnh: PV

Có trường hợp liên quan đến nguồn gốc đất đai kéo dài qua nhiều thời kỳ. Có hộ dân băn khoăn về chính sách tái định cư. Một số trường hợp khác lại có kiến nghị liên quan đến đơn giá bồi thường hoặc việc áp dụng chính sách đối với công trình xây dựng chưa đủ điều kiện pháp lý …

Ông Nguyễn Ngọc Chuyển cho biết, một trong những khó khăn lớn nhất khi GPMB là xuất hiện các ý kiến người dân so sánh về mức giá bồi thường đối với những dự án khác nhau. Ví dụ như giá bồi thường ở 1 số vị trí trên đường Tam Trinh khoảng 113 triệu đồng/m², trong khi nhiều vị trí trên tuyến đường Lĩnh Nam chỉ ở mức từ 60-70 triệu đồng/m². Sự chênh lệch này khiến không ít người dân băn khoăn bởi điều kiện kinh doanh và mức độ sầm uất giữa các khu vực có những điểm tương đồng.

"Đây là vấn đề phát sinh từ hệ thống quy định và khung giá được ban hành qua nhiều thời kỳ khác nhau. Chính quyền cơ sở phải vừa thực hiện đúng quy định hiện hành, vừa lắng nghe, tổng hợp các ý kiến từ thực tiễn để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét khi cần thiết”, ông Nguyễn Ngọc Chuyển chia sẻ.

Cũng theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Tương Mai, một trong những khó khăn lớn tiếp theo của quá trình GPMB nằm ở giai đoạn cuối, khi chỉ còn một số ít trường hợp chưa đồng thuận. Những vướng mắc này chủ yếu liên quan đến phương án tái định cư, thời gian bàn giao mặt bằng hoặc đề nghị xem xét lại đơn giá bồi thường.

Để giải quyết những vướng mắc này, Chủ tịch UBND phường Tương Mai Đào Thị Thu Hằng cho rằng, việc bảo đảm công khai, minh bạch trong toàn bộ quy trình GPMB là yếu tố then chốt để tạo niềm tin và sự đồng thuận của người dân. Các ban ngành của địa phương sẽ tăng cường đối thoại trực tiếp với các hộ dân còn có kiến nghị vướng mắc nhằm tháo gỡ từng trường hợp cụ thể. Song song với công tác dân vận, phường Tương Mai phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các sở, ngành liên quan để đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xử lý kịp thời các tồn tại phát sinh trong quá trình triển khai.

Trong bối cảnh Tương Mai là một trong những phường đông dân nhất của Thủ đô, nhu cầu phát triển hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị ngày càng lớn. Những kết quả đạt được trong công tác giải phóng mặt bằng thời gian qua cho thấy sự quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo không gian phát triển mới, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.