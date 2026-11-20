Xây dựng nền tảng dữ liệu Đảng đồng bộ

Xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực quản lý và điều hành của tổ chức Đảng, Đảng ủy phường Tương Mai đã chủ động triển khai nhiều giải pháp cụ thể, gắn ứng dụng công nghệ thông tin với từng lĩnh vực công tác xây dựng Đảng.

Công đoạn kiểm tra nhằm đưa dữ liệu đảng viên từ bản giấy lên dữ liệu số. Ảnh: PV

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, từ đầu năm 2026, Ban Chỉ đạo 57 Đảng ủy phường Tương Mai đã tập trung chỉ đạo triển khai các nền tảng số dùng chung, từng bước hình thành phương thức điều hành dựa trên dữ liệu. Tính đến hiện tại, Đảng ủy phường ban hành 9 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số; triển khai 163 nhiệm vụ trên toàn hệ thống chính trị, trong đó khối Đảng đảm nhiệm 48 nhiệm vụ.

Đáng chú ý, việc vận hành không gian làm việc số HanoiWork được gắn với đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành và quản trị thực thi công vụ. Đảng ủy phường đã cấp 78 tài khoản thư điện tử công vụ cho các cá nhân, tổ chức, chi bộ trực thuộc. Bên cạnh đó, 100% lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan Đảng được trang bị chữ ký số công vụ. Đối với văn bản phát sinh, trừ văn bản mật, 100% đã được số hóa, góp phần rút ngắn thời gian luân chuyển, xử lý công việc, hạn chế việc sử dụng văn bản giấy và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận.

Một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng là rà soát, chỉnh lý và số hóa hồ sơ đảng viên. Từ cuối tháng 9-2026, Đảng ủy phường đã huy động nhân lực tập trung rà soát, chỉnh lý, phân loại, lập danh mục và thống kê 6.716 hồ sơ đảng viên. Khối lượng công việc lớn, trong khi mỗi bộ hồ sơ có nhiều loại giấy tờ, thông tin được hình thành qua các thời kỳ khác nhau, đòi hỏi quá trình kiểm tra phải được thực hiện chặt chẽ, khoa học.

Được biết, từ tháng 10-2026, Đảng ủy phường Tương Mai sẽ triển khai số hóa theo các nhóm ưu tiên và phấn đấu cập nhật 100% dữ liệu số hóa lên Hệ thống Cơ sở dữ liệu đảng viên trong tháng 3-2027.

Cùng với nhiệm vụ số hóa hồ sơ, Ban Xây dựng Đảng phường cũng chú trọng làm sạch dữ liệu đảng viên, phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận thông qua mã QR trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng, đạt tỷ lệ 100%. Qua đó, việc tiếp cận tài liệu, thông tin phục vụ sinh hoạt chi bộ từng bước được đổi mới, tạo điều kiện để đảng viên chủ động nghiên cứu, cập nhật nội dung trước khi tham gia sinh hoạt.

Đưa thông tin của Đảng đến gần hơn với đảng viên và nhân dân

Nếu số hóa hồ sơ giúp đổi mới công tác quản lý nội bộ thì việc ứng dụng các nền tảng mạng xã hội đang mở ra phương thức tuyên truyền mới, giúp chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân nhanh chóng, rộng rãi hơn. Tại phường Tương Mai, kênh thông tin Facebook “Tương Mai - Xây dựng & Phát triển” đang từng bước phát huy vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, với hơn 3.600 người theo dõi.

Kênh thông tin Facebook “Tương Mai - Xây dựng & Phát triển”. Ảnh: PV

Điểm đáng chú ý của kênh thông tin này là không chỉ đăng tải các văn bản, thông báo mang tính hành chính mà còn chú trọng đổi mới hình thức truyền tải, lựa chọn những nội dung thiết thực, gắn với hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và những vấn đề người dân quan tâm. Các hoạt động chính trị, hội nghị quán triệt nghị quyết, phong trào thi đua, hoạt động của các tổ chức đoàn thể và những sự kiện văn hóa, xã hội tại địa phương được cập nhật trên nền tảng số, giúp người dân thuận tiện theo dõi, nắm bắt thông tin.

Hiệu quả của phương thức tuyên truyền này đã được thể hiện qua nhiều hoạt động cụ thể. Tháng 11-2025, khi Đảng ủy phường tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, toàn bộ chương trình được phát trực tiếp trên Fanpage “Tương Mai - Xây dựng & Phát triển”. Hội nghị có sự tham gia của gần 6.500 đảng viên, được tổ chức kết hợp trực tiếp và trực tuyến.

Đối với công tác xây dựng Đảng, đây còn là một phương thức góp phần đổi mới công tác tuyên giáo, dân vận trong điều kiện môi trường thông tin ngày càng đa dạng. Thông tin chính thống được cập nhật kịp thời sẽ giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân có thêm nguồn tham khảo tin cậy, hạn chế tình trạng tiếp nhận thông tin thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội. Đồng thời, việc duy trì kênh thông tin cũng tạo điều kiện để cấp ủy nắm bắt sự quan tâm của cộng đồng, chủ động định hướng thông tin trước những vấn đề được dư luận chú ý.

Nói về nỗ lực thực hiện chuyển đổi số trong công tác Đảng, Bí thư Đảng ủy phường Tương Mai Võ Xuân Trọng đánh giá, công tác này phải bắt đầu từ sự thay đổi trong nhận thức và phương thức làm việc của mỗi cán bộ, đảng viên. Đảng ủy phường đặt ra yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên chuyển mạnh từ tư duy “hành chính quản lý” sang “hành chính phục vụ”, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Các nhiệm vụ chuyển đổi số phải được cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu rõ ràng, có kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực chất.

Thời gian tới, Đảng ủy phường Tương Mai tiếp tục xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng và hoạt động của cả hệ thống chính trị. Bên cạnh đó là đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền theo hướng “nhanh, đúng, trúng, dễ hiểu, dễ làm”. Tăng cường khả năng dự báo, chủ động nắm chắc tình hình dư luận từ sớm để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh. Đây cũng là định hướng quan trọng để phường tiếp tục phát huy hiệu quả các kênh truyền thông số, gắn tuyên truyền với nhiệm vụ chính trị và những vấn đề thiết thực trong đời sống nhân dân.