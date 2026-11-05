Phường Tương Mai: 654 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt 7-11

Đợt này, Đảng bộ phường Tương Mai có 654 đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng. Ảnh: PV

Trong đợt này, toàn Đảng bộ phường có 654 đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng; 22 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 7 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 39 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng...

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy phường Tương Mai Võ Xuân Trọng khẳng định, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, không chỉ ghi nhận số năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, mà còn là sự ghi nhận cả một quá trình phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, tư cách và cống hiến của người đảng viên cộng sản.

Bí thư Đảng ủy phường Tương Mai Võ Xuân Trọng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PV

Trong số các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng dịp này, mỗi người có một hoàn cảnh, một vị trí công tác, một chặng đường phấn đấu khác nhau, nhưng đều có điểm chung cao quý là lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; là tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, kiên trì vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bí thư Đảng ủy phường Tương Mai mong muốn các bác, các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn gương mẫu trong gia đình và cộng đồng dân cư; Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Đồng thời, quan tâm giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ...

Bí thư Đảng ủy phường Tương Mai Võ Xuân Trọng gắn Huy hiệu Đảng tặng đảng viên lão thành. Ảnh: PV

Bí thư Đảng ủy phường Tương Mai cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ phường và các đoàn thể phường tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ đảng viên cao tuổi, đảng viên lão thành; thường xuyên thăm hỏi, động viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách theo quy định; trân trọng, lắng nghe, tiếp thu những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, tạo điều kiện để các đồng chí tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và uy tín trong xây dựng Đảng, xây dựng địa phương.