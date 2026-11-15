Phường Tùng Thiện: Phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng cộng đồng văn minh

Tại Ngày hội, Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố Thanh Vị đã ôn lại truyền thống 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), đồng thời tuyên truyền về ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Huyền tặng hoa, quà tới Tổ dân phố Thanh Vị. Ảnh: B.Duy

Báo cáo tại ngày hội, ông Nguyễn Văn Tứ, Tổ trưởng Tổ dân phố Thanh Vị cho biết, tổ dân phố hiện có hơn 1.181 hộ với 4.188 nhân khẩu. Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, khoảng 60% số hộ có mức sống khá trở lên, 85% số hộ có nhà ở kiên cố.

Năm 2026, Ban công tác Mặt trận phối hợp với tổ trưởng tổ dân phố và các chi hội đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và sinh hoạt cộng đồng. Kết quả, toàn tổ dân phố có 1.175 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm 99,5%, trong đó 10 hộ tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng.

Lãnh đạo phường Tùng Thiện tặng hoa chúc mừng Tổ dân phố Thanh Vị. Ảnh: B.Duy

Đáng chú ý, phong trào bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan khu dân cư được duy trì với hơn 3.000 ngày công do nhân dân đóng góp để trồng cây xanh, vệ sinh môi trường, tu sửa đường, ngõ phố. Tổ dân phố duy trì 45 tổ liên gia tự quản, 2 mô hình dòng họ tự quản về an ninh trật tự; được UBND phường lựa chọn làm điểm về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại Ngày hội, nhân dân địa phương đã được xem phóng sự giới thiệu về đình Thanh Vị - ngôi đình cổ tọa lạc tại tổ dân phố Thanh Vị, phường Tùng Thiện, đã được xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia. Gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng dân cư qua nhiều thế hệ, đình Thanh Vị không chỉ lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống mà còn là biểu tượng của cội nguồn, bản sắc quê hương. Hoạt động tuyên truyền góp phần khơi dậy niềm tự hào, nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân trong gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và Đảng ủy phường Tùng Thiện trao khen thưởng tới 10 hộ gia đình tiêu biểu. Ảnh: B.Duy

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Huyền đánh giá cao việc sau khi thực hiện sắp xếp, hợp nhất các thôn, Tổ dân phố Thanh Vị đã nhanh chóng ổn định tổ chức, củng cố hoạt động của hệ thống chính trị, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Huyền phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: B.Duy

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì; công tác vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, giữ gìn an ninh trật tự và chấp hành pháp luật được nhân dân tích cực hưởng ứng. Những kết quả đó cho thấy sức mạnh của sự đồng thuận khi người dân được bàn bạc, trực tiếp tham gia thực hiện và giám sát các công việc chung tại khu dân cư.

Nhấn mạnh ý nghĩa của việc gắn Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền cho rằng, văn hóa là sợi dây gắn kết con người với con người, gia đình với cộng đồng, là nền tảng xây dựng tình đoàn kết bền chặt. Việc kết hợp hai sự kiện không chỉ góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa, đưa hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao mang đậm bản sắc dân tộc và địa phương đến gần hơn với nhân dân, mà còn tạo điều kiện để người dân thực sự trở thành chủ thể gìn giữ, sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Qua đó củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy lòng tự hào và trách nhiệm với cộng đồng.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và phường Tùng Thiện tham quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm của bà con nhân dân tại Ngày hội. Ảnh: B.Duy

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị tổ dân phố tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết; phát huy dân chủ, công khai, minh bạch trong các công việc chung. Cán bộ, đảng viên cần nêu gương, gần dân, sát dân, lắng nghe và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở, không để tích tụ thành điểm nóng.

Tiết mục văn nghệ tại Ngày hội. Ảnh: B.Duy

Cùng với đó, địa phương cần khuyến khích các hộ phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập; thực hiện thực chất phong trào xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, giữ gìn phong tục, tập quán tốt đẹp, xây dựng nếp sống văn minh...

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền mong muốn, sau ngày hội, tình đoàn kết giữa các gia đình, tổ chức và các tầng lớp nhân dân tiếp tục được vun đắp, trở thành động lực xây dựng quê hương Thanh Vị, phường Tùng Thiện và Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và phường Tùng Thiện chụp ảnh với nhân dân Tổ dân phố Thanh Vị. Ảnh: B.Duy

Nhân dịp này, Tổ dân phố Thanh Vị đã công bố quyết định công nhận các gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2026, trao khen thưởng 10 hộ gia đình tiêu biểu và tặng quà 10 hộ có hoàn cảnh khó khăn.