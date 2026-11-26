Chương trình mang chủ đề “20 năm Công ước CRPD: Phát huy những thành tựu, hướng tới tương lai”, đánh dấu 20 năm Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật (2006-2026). Đây là dịp nhìn lại những kết quả trong thúc đẩy quyền và cơ hội tham gia bình đẳng của người khuyết tật, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong xây dựng xã hội hòa nhập, không rào cản.

Tạo điều kiện để người khuyết tật phát huy năng lực, tự tin hòa nhập và đóng góp cho cộng đồng. Ảnh: PV

Điểm nhấn của chương trình là tổng kết Dự án “Nâng cao năng lực truyền thông cho người khuyết tật”. Thông qua các hoạt động tập huấn, thực hành viết bài, chụp ảnh, quay video và sáng tạo nội dung, dự án đã góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng truyền thông cho người khuyết tật. Qua đó, giúp các hội viên tự tin thể hiện bản thân, chủ động chia sẻ câu chuyện từ chính cuộc sống của mình, lan tỏa những thông điệp tích cực đến cộng đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu tham quan triển lãm sản phẩm truyền thông “Tiếng nói hòa nhập”. Nhiều tác phẩm phản ánh những câu chuyện chân thực về nghị lực vượt khó, khát vọng vươn lên, tình yêu thương, sự sẻ chia và những đóng góp của người khuyết tật trong đời sống xã hội.

Các hoạt động khuyến khích người khuyết tật phát huy vai trò chủ động trong hoạt động truyền thông. Ảnh: PV

Ban tổ chức cũng công bố kết quả, trao giải cuộc thi truyền thông “Tiếng nói hòa nhập” với 4 hạng mục: Sản phẩm có lượt yêu thích nhiều nhất; sản phẩm có lượt chia sẻ nhiều nhất; sản phẩm có lượt bình luận nhiều nhất và video được yêu thích nhất. Qua đó ghi nhận sự sáng tạo, nỗ lực của các tác giả, đồng thời khuyến khích người khuyết tật phát huy vai trò chủ động trong hoạt động truyền thông.

Hội người khuyết tật phương Tùng Thiện trao quà tri ân các địa biểu. Ảnh: PV

Nhân dịp này, Hội Người khuyết tật phường Tùng Thiện trao quà tri ân Đảng ủy, UBND phường, Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội, tổ chức Humanity & Inclusion cùng các đơn vị đã đồng hành, hỗ trợ hoạt động của Hội và triển khai dự án.