Phường Từ Sơn ra mắt 22 tổ tự quản về an ninh, trật tự của Hội Cựu chiến binh

Dự hội nghị có đồng chí Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu chiến binh thành phố Bắc Ninh; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, Công an và Hội Cựu chiến binh phường Từ Sơn.

Lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ phường trao quyết định thành lập "Tổ tự quản về an ninh, trật tự của Hội Cựu chiến binh phường Từ Sơn".

Hội nghị công bố các quyết định thành lập 22 tổ tự quản về an ninh, trật tự với 154 thành viên; đồng thời thông qua quy chế, kế hoạch và chương trình hoạt động theo quy định.

Các tổ tự quản được thành lập nhằm phát huy vai trò của hội viên cựu chiến binh trong phối hợp với lực lượng Công an và các tổ chức ở cơ sở, tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa, phát hiện và phản ánh các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự. Qua đó, góp phần củng cố phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững ổn định địa bàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phường Từ Sơn hiện có hơn 21 nghìn hộ, khoảng 70 nghìn nhân khẩu sinh sống tại 22 tổ dân phố. Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai sâu rộng, gắn với xây dựng và nhân rộng các mô hình tự phòng, tự quản.

Hội viên Hội Cựu chiến binh phường Từ Sơn tham gia hội nghị.

2 năm qua, người dân phường Từ Sơn đã cung cấp hơn 500 nguồn tin liên quan đến an ninh, trật tự, trong đó có hơn 300 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an kịp thời điều tra, khám phá, xử lý nhiều vụ việc. Hiện phường duy trì 6 mô hình liên quan đến phòng cháy, chữa cháy, giao thông, phòng, chống tội phạm và trường học.

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí: Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu chiến binh thành phố và Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND phường Từ Sơn, ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của Hội Cựu chiến binh phường trong phối hợp với lực lượng công an và các đơn vị liên quan xây dựng mô hình.

Để mô hình hoạt động hiệu quả đề nghị Hội Cựu chiến binh phường tiếp tục quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, nhất là Đề án số 13 của Thành ủy và đề án số 01/ĐA-CCB ngày 7/8/2026 của Hội Cựu chiến binh thành phố về bảo đảm an ninh, trật tự giai đoạn 2026 - 2030; kiện toàn tổ chức, duy trì hoạt động nền nếp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Công an phường tăng cường phối hợp, hướng dẫn nghiệp vụ, tập huấn kỹ năng, trao đổi thông tin và kịp thời tiếp nhận, xử lý các phản ánh từ cơ sở.

Đồng chí Đào Anh Dũng phát biểu tại hội nghị.

Ngay sau lễ ra mắt, các tổ tự quản nhanh chóng ban hành quy chế hoạt động, xây dựng chương trình phối hợp tham gia tuyên truyền, vận động hội viên chấp hành quy định của pháp luật. Các tổ tự quản chủ động nắm tình hình địa bàn, phát hiện, phản ánh những vấn đề phát sinh, phối hợp giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở. Đặc biệt, lấy tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục làm trọng tâm, bảo đảm hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật.

Các ban, ngành, đoàn thể và tổ dân phố tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện để các tổ tự quản phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng phường Từ Sơn ngày càng văn minh, phát triển.