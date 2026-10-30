Phường Từ Liêm: Tăng cường quản lý, sử dụng nhà văn hóa tổ dân phố

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV.

Phường Từ Liêm hiện có 39 tổ dân phố, 33 nhà văn hóa và 7 điểm sinh hoạt cộng đồng; trong đó, 6 tổ dân phố đang sinh hoạt chung tại 3 nhà văn hóa.

UBND phường đã hoàn thành việc bàn giao 33 nhà văn hóa và 3 nhà sinh hoạt cộng đồng; tổ chức ký cam kết về quản lý, khai thác, sử dụng nhà văn hóa đối với các tổ dân phố. Đã hoàn thành kiểm kê 33 nhà văn hóa và 3 nhà sinh hoạt cộng đồng trên hệ thống tài sản quốc gia; thực hiện tiếp nhận, hạch toán, theo dõi tài sản công trên sổ sách và đưa vào quản lý, sử dụng.

Phường cũng xây dựng quy chế quản lý nhà văn hóa, trong đó giao tổ trưởng tổ dân phố trực tiếp quản lý, chịu sự hướng dẫn, chỉ đạo về nghiệp vụ của Phòng Văn hóa - Xã hội. Các ban chủ nhiệm nhà văn hóa được thành lập để trực tiếp theo dõi, quản lý, vận hành các thiết chế. Việc quản lý, sử dụng nhà văn hóa được thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên nhiệm vụ chính trị và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, bảo đảm đúng mục đích, công khai, minh bạch.

Cử tri phường Từ Liêm phát biểu ý kiến. Ảnh: PV.

Tuy nhiên, khoảng 30-40% số nhà văn hóa trên địa bàn gặp trở ngại trong duy trì hoạt động do diện tích nhỏ, nhiều tổ dân phố phải sử dụng chung, khó tạo nguồn kinh phí để duy trì hoạt động. Một số công trình thiếu trang thiết bị thể thao, hệ thống âm thanh; tình trạng xuống cấp, hư hỏng chưa được sửa chữa kịp thời.

Tại hội nghị, 17 lượt ý kiến của cử tri tập trung kiến nghị một số tổ dân phố chưa có nhà văn hóa riêng, phải sử dụng tạm phòng sinh hoạt cộng đồng do ban quản trị chung cư hoặc ban quản lý dự án quản lý. Một số công trình đã xuống cấp, diện tích không còn phù hợp với quy mô dân số sau sắp xếp tổ dân phố. Trang thiết bị, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, âm thanh, ánh sáng và bàn ghế ở một số nơi còn thiếu hoặc hư hỏng.

Cử tri cũng phản ánh, có nơi nhà văn hóa chưa được khai thác hết công năng; một số tài sản hư hỏng chưa được xử lý kịp thời, ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt chung. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại một số nhà văn hóa chưa thường xuyên, hình thức tổ chức và đối tượng tham gia chưa đa dạng. Việc ứng dụng công nghệ, cập nhật thông tin và công khai lịch hoạt động còn hạn chế…

Chủ tịch UBND phường Từ Liêm Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: PV.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND phường Từ Liêm Nguyễn Thanh Bình cho biết, để công tác quản lý nhà văn hóa đi vào nền nếp, thực chất và hiệu quả hơn, UBND phường sẽ rà soát tổng thể các nhà văn hóa trên địa bàn; đánh giá hiện trạng công trình, tài sản, trang thiết bị, việc khai thác và nhu cầu sinh hoạt thực tế của nhân dân. UBND phường cũng sẽ rà soát hồ sơ pháp lý, đơn vị được giao quản lý và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân; hoàn thiện hoặc điều chỉnh quy chế quản lý, sử dụng nhà văn hóa phù hợp với quy định và điều kiện thực tế.

UBND phường sẽ kiểm tra việc thu, chi, quản lý tài sản và các hoạt động khai thác nhà văn hóa; kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót, xử lý vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó, phường xây dựng kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp theo thứ tự ưu tiên, tập trung giải quyết những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn, vệ sinh và nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của người dân. Cùng với đó, nâng cao trách nhiệm của tổ trưởng tổ dân phố, ban quản lý hoặc cá nhân được giao nhiệm vụ; tăng cường kiểm tra định kỳ và kiểm tra khi có phản ánh, gắn trách nhiệm quản lý với kết quả thực hiện nhiệm vụ…

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Từ Liêm Đỗ Khắc Đạo kết luận hội nghị. Ảnh: PV.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Từ Liêm Đỗ Khắc Đạo đề nghị UBND phường tiếp tục rà soát toàn bộ nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn; thống kê đầy đủ số lượng, vị trí, diện tích, hiện trạng công trình, hồ sơ đất đai và tài sản, đơn vị quản lý, tần suất sử dụng, phạm vi phục vụ và nhu cầu thực tế của người dân. Trên cơ sở đó, phân loại rõ các địa điểm cần đầu tư mới; các công trình cần cải tạo, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị hoặc điều chỉnh công năng; các địa điểm có thể bố trí sử dụng chung.

UBND phường tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để có cơ sở triển khai xây dựng một số nhà văn hóa theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt; rà soát, đề xuất quỹ đất phù hợp, ưu tiên xây dựng nhà văn hóa tại các tổ dân phố chưa có địa điểm sinh hoạt ổn định hoặc công trình hiện có không đáp ứng yêu cầu.