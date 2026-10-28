Phường Từ Liêm: Lắng nghe ý kiến nhân dân, nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị từ cơ sở

Các đồng chí lãnh đạo phường Từ Liêm tại hội nghị đối thoại. Ảnh: PV

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Từ Liêm Đỗ Khắc Đạo nhấn mạnh, đối thoại trực tiếp là dịp để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời nắm bắt những vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Qua đó, đánh giá hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp.

Các đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị đối thoại. Ảnh: PV

Đồng chí khẳng định, sự đồng thuận của nhân dân được xây dựng từ hiệu quả công việc, sự công tâm trong giải quyết vấn đề và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị cần chủ động trao đổi, làm rõ những nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách, tăng cường phối hợp, không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm; đồng thời khuyến khích người dân thẳng thắn đóng góp ý kiến, tập trung vào những vấn đề thiết thực.

Trong bối cảnh tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Từ Liêm đứng trước yêu cầu quản lý địa bàn rộng, dân số đông và tốc độ đô thị hóa nhanh. Việc tăng cường đối thoại vì thế có ý nghĩa quan trọng, giúp cấp ủy, chính quyền sâu sát cơ sở, chủ động nắm bắt tình hình và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Tại hội nghị, các ý kiến, kiến nghị tập trung vào những vấn đề dân sinh thiết thực, lĩnh vực được người dân quan tâm như bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, giải quyết ùn tắc giao thông; vệ sinh môi trường, khắc phục úng ngập, ô nhiễm; quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng và giải phóng mặt bằng.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, Chủ tịch UBND phường Từ Liêm Nguyễn Thanh Bình, cùng Phó Chủ tịch UBND phường, lãnh đạo các đơn vị liên quan đã làm rõ những nội dung thuộc trách nhiệm giải quyết...

Bí thư Đảng uỷ phường Từ Liêm Nguyễn Trọng Kỳ Anh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: PV

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Từ Liêm Nguyễn Trọng Kỳ Anh trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm của các đại biểu và nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh, những kiến nghị tại hội nghị không chỉ phản ánh các vấn đề cụ thể trong đời sống mà còn thể hiện sự quan tâm, tin tưởng và mong muốn đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị; những nội dung đã được giải đáp cần tiếp tục được kiểm tra, thực hiện đầy đủ, những vấn đề chưa thể giải quyết ngay phải được rà soát, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, thẩm quyền và thời hạn xử lý. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, phường cần tổng hợp, báo cáo, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và thông tin lại để nhân dân biết, theo dõi, giám sát.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường nhấn mạnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị không dừng lại ở việc tiếp thu, ghi nhận kiến nghị mà phải chuyển hóa thành những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có kết quả và có trách nhiệm đến cùng. Hiệu quả giải quyết công việc, những chuyển biến trong đời sống và sự hài lòng của nhân dân chính là thước đo chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.