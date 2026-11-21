Sự kiện là một trong những hoạt động kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026), hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11).

Lãnh đạo phường Từ Liêm tặng hoa các đội tham gia biểu diễn. Ảnh: Trung Hiếu.

Chương trình là dịp để những người yêu nghệ thuật gặp gỡ, giao lưu, thể hiện niềm đam mê nghệ thuật, đồng thời góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về bản sắc dân tộc.

Với 18 tiết mục được chuẩn bị công phu, liên hoan tạo nên không gian nghệ thuật đa sắc màu, kết hợp hài hòa giữa các loại hình nghệ thuật dân gian và những hình thức biểu diễn trẻ trung, hiện đại. Các tiết mục gồm đồng ca, đơn ca, song ca, múa và những loại hình nghệ thuật truyền thống như chèo, hát xẩm, hát văn, quan họ..., mỗi tiết mục mang một sắc thái riêng, góp phần tái hiện vẻ đẹp văn hóa các vùng miền và tình yêu quê hương, đất nước.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Trung Hiếu.

Khán giả được thưởng thức những làn điệu quan họ đằm thắm qua “Ba quan mời trầu”, “Lý cây đa”; những làn điệu chèo trong “Hát về Tổ quốc hôm nay”, “Chèo Lới lơ”; những sắc thái dân gian giàu cảm xúc qua “Xẩm Từ Liêm”, “Xuân về trên đất Thăng Long”. Bên cạnh đó, các tiết mục “Làng lúa, làng hoa”, “Chiếc khăn Piêu”, “Vấn vương chợ tình” gợi lên vẻ đẹp thiên nhiên, con người và bản sắc văn hóa các vùng miền.

Đặc biệt, tình yêu Hà Nội, niềm tự hào về quê hương Từ Liêm được thể hiện qua những ca khúc như “Bài ca Hà Nội”, “Mễ Trì thân thương”. Các tiết mục “Hoa sen dâng Bác”, “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó”, “Hào khí Việt Nam” gửi gắm lòng biết ơn, niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết.

Các tiết mục biểu diễn tại liên hoan. Ảnh: Trung Hiếu.

Điểm đáng quý của liên hoan là sự tham gia nhiệt tình của các tổ dân phố, câu lạc bộ, đơn vị và đông đảo diễn viên không chuyên trên địa bàn. Từ những người yêu các làn điệu dân ca đến những thành viên say mê hình thức biểu diễn mới, tất cả cùng góp sức tạo nên một sân chơi văn hóa cộng đồng giàu ý nghĩa.

Thông qua chương trình, phường Từ Liêm góp phần đưa các hoạt động văn hóa đến gần hơn với đời sống cộng đồng; tạo điều kiện để người dân giao lưu, gắn kết, phát huy năng khiếu nghệ thuật, qua đó làm phong phú đời sống tinh thần, tăng cường gắn kết cộng đồng và xây dựng địa phương văn minh, giàu đẹp.