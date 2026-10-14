Phường Từ Liêm kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân

Đây là bước kiện toàn tổ chức bộ máy, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bí thư Đảng uỷ phường Nguyễn Trọng Kỳ Anh tặng hoa 2 đảng bộ kết thúc hoạt động. Ảnh: PV

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố Nghị quyết của HĐND phường về tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường Từ Liêm. Theo đó, UBND phường tổ chức lại các phòng chuyên môn từ 3 phòng thành 5 phòng, gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Văn hóa - Xã hội; Phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường; Phòng Kinh tế.

Đồng thời, UBND phường công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các phòng chuyên môn. Cụ thể, đồng chí Công Phương Khoa giữ chức vụ Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường; đồng chí Nguyễn Thị Hải Linh giữ chức vụ Trưởng phòng Nội vụ - Tư pháp; đồng chí Nguyễn Thị Xuân Thu giữ chức vụ Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội; đồng chí Nguyễn Thị Hiền giữ chức vụ Trưởng phòng Hạ tầng, Nông nghiệp và Môi trường; đồng chí Đào Thiện Linh giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kinh tế.

Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thanh Bình trao quyết định về công tác tổ chức đảng đối với các chi bộ thuộc khối chính quyền. Ảnh: PV

Hội nghị cũng công bố các quyết định kết thúc hoạt động Đảng bộ các cơ quan Đảng, Đảng bộ UBND phường; đồng thời thành lập các chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường và chỉ định cấp ủy chi bộ theo cơ cấu tổ chức mới.

Lãnh đạo phường Từ Liêm trao các quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: PV

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Từ Liêm Nguyễn Trọng Kỳ Anh nhấn mạnh, việc tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường từ 3 phòng thành 5 phòng, kết thúc hoạt động của Đảng bộ các cơ quan Đảng, Đảng bộ UBND phường và thành lập 13 chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường là bước kiện toàn quan trọng, bảo đảm sự đồng bộ giữa tổ chức Đảng với cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân.

Bí thư Đảng uỷ phường Nguyễn Trọng Kỳ Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Theo Bí thư Đảng ủy phường, trong điều kiện địa bàn rộng, dân số đông, tốc độ đô thị hóa nhanh, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, việc kiện toàn tổ chức phải gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, tăng cường phối hợp, bảo đảm công việc thông suốt, không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường yêu cầu các cấp uỷ, cơ quan, đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, đảm bảo hoạt động thông suốt, khẩn trương hoàn thiện quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ ràng; phát huy vai trò hạt nhân chính trị của các chi bộ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong giải quyết những vấn đề dân sinh, quản lý đô thị, giải phóng mặt bằng và vệ sinh môi trường…

Nhấn mạnh yêu cầu lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân làm thước đo, Bí thư Đảng ủy phường khẳng định: “Kiện toàn tổ chức bộ máy là bước khởi đầu; hiệu quả hoạt động và kết quả phục vụ Nhân dân mới là mục tiêu cuối cùng”. Mỗi cơ quan, đơn vị và cán bộ được giao nhiệm vụ cần nhanh chóng bắt tay vào công việc, bảo đảm bộ máy mới vận hành nền nếp, nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của phường Từ Liêm trong giai đoạn mới.