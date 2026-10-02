Phường Từ Liêm: Giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng vườn hoa

Lãnh đạo phường Từ Liêm đọc quyết định cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng vườn hoa. Ảnh: Lam Dương

Theo ghi nhận trong buổi cưỡng chế, các lực lượng chức năng của phường Từ Liêm đã phối hợp triển khai nhiệm vụ theo đúng kế hoạch và trình tự, thủ tục quy định. Công tác tổ chức được thực hiện nghiêm túc, có sự phân công cụ thể giữa các lực lượng, bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực cưỡng chế. Trước khi tiến hành, lực lượng chức năng thông báo quyết định cưỡng chế và các nội dung liên quan, đồng thời tiếp tục vận động để các hộ dân hiểu, chấp hành chủ trương thu hồi đất.

Lực lượng chức năng thực hiện công tác cưỡng chế đúng quy trình, thủ tục pháp luật. Ảnh: Lam Dương

Dự án xây dựng vườn hoa phục vụ lợi ích công cộng tại khu đất nông nghiệp xen kẹt, giáp đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm (nay thuộc phường Từ Liêm) đã được UBND thành phố Hà Nội thống nhất chủ trương thực hiện tại Văn bản số 588/UBND-KH&ĐT ngày 24-2-2020. Tiếp đó, ngày 7-6-2022, UBND quận Nam Từ Liêm cũ ban hành Quyết định số 1219/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án…

Đây là công trình phục vụ lợi ích công cộng, hướng tới cải thiện cảnh quan đô thị, tạo thêm không gian xanh và địa điểm vui chơi cho người dân. Dự án đã được phê duyệt từ trước, song quá trình triển khai còn gặp khó khăn do một số hộ gia đình, cá nhân chưa bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Trước ngày cưỡng chế, lực lượng chức năng phường đã đến các hộ gia đình tuyên truyền, vận động. Ảnh: Lam Dương

Theo UBND phường Từ Liêm, trước khi tổ chức cưỡng chế, chính quyền phường Từ Liêm đã triển khai công tác tuyên truyền, vận động; tổ công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị- xã hội đến từng hộ gia đình gặp gỡ, trao đổi phổ biển các quy định của pháp luật về đất đai, giải thích về mục đích, ý nghĩa của dự án và trách nhiệm của người sử dụng đất trong việc chấp hành quyết định thu hồi đất. Qua đó, tạo điều kiện để các hộ dân hiểu rõ chủ trương, đồng thuận và tự giác bàn giao mặt bằng.

Tuy nhiên, đến thời điểm tổ chức thực hiện, các hộ vẫn chưa chấp hành quyết định thu hồi đất, buộc Ban cưỡng chế phải tiến hành cưỡng chế theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật để dự án được thực hiện theo kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND phường Từ Liêm Lê Việt Bắc Anh cho biết, việc tổ chức cưỡng chế được thực hiện trên cơ sở các quyết định đã ban hành, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền. Trước khi tiến hành cưỡng chế, chính quyền phường cùng các cơ quan chức năng đã nhiều lần tuyên truyền, vận động, giải thích để các hộ dân nắm rõ chủ trương thu hồi đất, quyền và nghĩa vụ của mình, đồng thời tạo điều kiện để người dân tự nguyện chấp hành.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường, việc triển khai cưỡng chế là giải pháp cần thiết đối với những trường hợp chưa chấp hành quyết định thu hồi đất sau quá trình tuyên truyền, vận động. Quá trình thực hiện được phường chuẩn bị kỹ lưỡng, có sự phối hợp của các lực lượng chức năng và các đơn vị liên quan, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, đúng quy định pháp luật. Phường đồng thời chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, hạn chế phát sinh tình huống phức tạp trong quá trình thực hiện.

Việc thu hồi đất, bàn giao mặt bằng có ý nghĩa quan trọng đối với tiến độ triển khai dự án, nhất là khi đây là công trình phục vụ lợi ích công cộng, góp phần chỉnh trang đô thị, cải thiện cảnh quan môi trường, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị văn minh, hiện đại trên địa bàn phường. Vì vậy, cùng với việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ dân theo quy định, phường xác định cần tập trung tháo gỡ những vướng mắc, sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để triển khai dự án.