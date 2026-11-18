Với phương châm “lắng nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân chung sức xây dựng cộng đồng đoàn kết, văn minh, nghĩa tình.

Ấm tình làng nghĩa xóm

Nhân dân tổ dân phố 25 Mỹ Đình biểu diễn văn nghệ trong ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh: PV.

Không khí Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở tổ dân phố 25 Mỹ Đình năm nay thêm rộn ràng khi người dân cùng chứng kiến công trình cổng làng Tân Mỹ được xây dựng khang trang, sạch đẹp. Công trình ấy không chỉ làm thay đổi diện mạo khu dân cư mà còn ghi dấu tinh thần đồng lòng, chung sức của người dân.

Trưởng ban Công tác mặt trận tổ dân phố 25 Mỹ Đình Bùi Văn Hà cho biết, sau khi tuyến đường ngõ 16 Đỗ Xuân Hợp hoàn thành, Ban Công tác mặt trận đã phối hợp với tổ dân phố tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp kinh phí xây dựng cổng làng. Việc vận động được tiến hành công khai nhằm phát huy sự đồng thuận và trách nhiệm của cộng đồng. Nhờ đó, công trình với tổng kinh phí 550 triệu đồng đã hoàn thành.

Với bà Nguyễn Thị Loan, người dân tổ dân phố 25 Mỹ Đình, cổng làng mới không chỉ là công trình chỉnh trang cảnh quan mà còn là niềm tự hào, tình cảm và trách nhiệm của người dân địa phương với nơi mình sinh sống. “Khi Mặt trận và tổ dân phố vận động, nhân dân chúng tôi rất nhiệt tình hưởng ứng. Chứng kiến thành quả do chính mình tạo nên, mỗi người đều cảm nhận sự gắn bó bền chặt với khu dân cư”, bà Nguyễn Thị Loan chia sẻ.

Cán bộ, nhân dân tổ dân phố 25 Mỹ Đình vui mừng khánh thành cổng làng nhân ngày hội đại đoàn kết. Ảnh: PV.

Tại các tổ dân phố 32, 35 và 36 thuộc khu vực Mỹ Đình, để Ngày hội Đại đoàn kết thực sự trở thành ngày vui của mọi người, Ban Công tác mặt trận và tổ dân phố đã phối hợp huy động nguồn lực xã hội hóa tổ chức bữa cơm đại đoàn kết với sự tham gia của khoảng 150 người. Ngay từ sáng sớm, không khí chuẩn bị đã rộn ràng. Người trang trí, dựng rạp, người chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, người chung tay lo các phần việc phục vụ bữa cơm. Ngồi bên mâm cơm, những câu chuyện đời thường được sẻ chia, tạo nên không khí ấm áp của tình làng nghĩa xóm.

Trưởng ban Công tác mặt trận tổ dân phố số 32 Mỹ Đình Nguyễn Mạnh Thắng chia sẻ: “Việc phối hợp giữa các tổ dân phố để huy động xã hội hóa tổ chức bữa cơm đã góp phần làm cho Ngày hội Đại đoàn kết thêm ý nghĩa, đồng thời tăng cường sự gắn bó trong cộng đồng dân cư”.

Trong dịp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm nay, phường Từ Liêm có 15/39 tổ dân phố tổ chức “Bữa cơm đại đoàn kết”. Các hoạt động văn hóa, thể thao được các khu dân cư chủ động tổ chức, thu hút hàng nghìn lượt người tham gia.

Để Mặt trận là mái nhà chung

Bữa cơm đại đoàn kết thắt chặt tình cảm xóm giềng ở các khu dân cư phường Từ Liêm. Ảnh: PV.

Những hoạt động sôi nổi ở khu dân cư là kết quả của sự đổi mới trong phương thức tập hợp, vận động nhân dân của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Từ Liêm. Xác định nhân dân là chủ thể, vừa là nguồn lực, động lực xây dựng khối đại đoàn kết, MTTQ phường đã cụ thể hóa phương châm “lắng nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” trong tuyên truyền, vận động và tổ chức các phong trào thi đua.

Điểm nổi bật là bên cạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia các phong trào, MTTQ phường Từ Liêm còn chú trọng chăm lo đời sống, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Trong năm 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức thành viên đã trao 4.422 suất quà và 28 xe đạp, tổng trị giá 3 tỷ 284 triệu đồng. Trong đó, mỗi tổ chức đoàn thể đảm nhận những phần việc phù hợp với chức năng, thế mạnh của mình.

Hội Liên hiệp phụ nữ phường triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”, trao 7 suất học bổng trị giá 42 triệu đồng cho trẻ em mồ côi; tặng thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Cựu chiến binh phối hợp với các nhà hảo tâm trao 470 suất quà, trị giá 47 triệu đồng, cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo. Đoàn Thanh niên quan tâm hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có học bổng tiếng Anh toàn phần trị giá 20 triệu đồng. Năm 2026, Quỹ “Vì người nghèo” tiếp nhận hơn 935 triệu đồng, đạt 116% kế hoạch; đồng thời đăng ký ủng hộ Chương trình an sinh xã hội của thành phố 200 triệu đồng...

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ diễn ra sôi nổi tại các khu dân cư phường Từ Liêm. Ảnh: PV.

Tuy nhiên, trước những thay đổi trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Từ Liêm xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời phản ánh và kiến nghị giải quyết những vấn đề người dân quan tâm.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Từ Liêm Phạm Hải Hoạt cho biết: “Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tiếp tục hướng mạnh về khu dân cư; phát huy vai trò của Ban Công tác mặt trận và các tổ chức thành viên trong tập hợp, đoàn kết nhân dân; chú trọng nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh. Công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, người yếu thế được đặc biệt quan tâm; tăng cường giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền”.

Sức mạnh đại đoàn kết được bồi đắp từ những việc làm cụ thể, hướng tới xây dựng cộng đồng dân cư gắn bó, trách nhiệm và giàu tình nhân ái. Đó cũng là nền tảng, vừa là thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận. Từ nền tảng ấy, khối đại đoàn kết toàn dân sẽ tiếp tục được củng cố, trở thành điểm tựa vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Từ Liêm chung sức xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.