Phường Từ Liêm: Công trình vi phạm tại 181 Đình Thôn tự tháo dỡ trước thời điểm cưỡng chế

Động thái này diễn ra sau quá trình kiểm tra và yêu cầu khắc phục hậu quả của chính quyền địa phương, góp phần bảo đảm kỷ cương trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn.

Công trình trái phép đang được tháo dỡ. Ảnh: PV

Theo ghi nhận của phóng viên chiều 22-10, tại khu đất số 181 Đình Thôn, các công trình vi phạm đang được chủ đầu tư tháo dỡ. Đây là khu vực từng hình thành tổ hợp sân pickleball cùng một số hạng mục phục vụ hoạt động kinh doanh.

Việc tháo dỡ được thực hiện trước thời điểm UBND phường Từ Liêm tổ chức cưỡng chế vào ngày 29-10-2026.

Theo UBND phường Từ Liêm, tổ hợp sân pickleball xây dựng không phép trên phần đất của Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định tại khu đất này tồn tại các vi phạm trong lĩnh vực đất đai và xây dựng.

Chính quyền địa phương đã triển khai các bước xử lý theo quy định, đồng thời yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Cụ thể, ngày 18-9-2025, UBND phường Từ Liêm ban hành quyết định xử phạt 140 triệu đồng đối với hành vi chiếm 3.141,21m² đất do Nhà nước quản lý tại số 181 Đình Thôn (vi phạm từ tháng 5-2025). Hiện trạng khu đất có 6 công trình dựng tạm bằng khung sắt, mái và vách tôn. Cùng với xử phạt tiền, chính quyền buộc người vi phạm khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất.

Khu vực mái che nhà điều hành hệ thống sân pickleball trái phép đã được tháo dỡ. Ảnh: PV

Trong quá trình xử lý, UBND phường Từ Liêm đã có văn bản đề nghị Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội chủ động tháo dỡ các hạng mục vi phạm, tăng cường quản lý khu đất được giao, bảo đảm việc sử dụng đất đúng mục đích và chấp hành các quy định về đất đai, xây dựng.

Tiếp đó, ngày 2-2-2026, UBND phường Từ Liêm ban hành Quyết định số 112/QĐ-XPHC xử phạt Công ty TNHH Dịch vụ thể thao Đại Kim 180 triệu đồng về hành vi xây dựng không phép tại số 181 Đình Thôn. Quy mô vi phạm gồm 54 cột sắt, vì kèo sắt cao trung bình 6m, trên diện tích 3.600m², cùng 2 nhà cấp 4 (54m² và 32m²). Doanh nghiệp được yêu cầu hoàn thiện thủ tục cấp phép xây dựng, nếu không công trình thuộc diện phải tháo dỡ theo quy định.

Để xử lý các công trình vi phạm, ngày 14-9-2026, UBND phường Từ Liêm ban hành Kế hoạch số 398/KH-UBND về tổ chức cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm đất đai đối với ông Vũ Văn Phụ và công trình vi phạm trong lĩnh vực xây dựng đối với Công ty TNHH Dịch vụ thể thao Đại Kim (tại tổ dân phố số 27 Mỹ Đình).

Đến ngày 16-10-2026, UBND phường Từ Liêm tiếp tục ra Thông báo số 639/TB-UBND về việc cưỡng chế theo Kế hoạch số 398/KH-UBND. Thời gian cưỡng chế ngày 29-10-2026 tại số 181 Đình Thôn.

Trước sự quyết liệt của chính quyền địa phương, trong các ngày 21 đến 23-10, các công trình vi phạm tại đây đã bắt đầu được tháo dỡ trước thời điểm cưỡng chế.

Đây là kết quả bước đầu trong việc khắc phục hậu quả, hạn chế tối đa việc phải tổ chức cưỡng chế theo kế hoạch.

Thời gian tới, UBND phường Từ Liêm tiếp tục kiểm tra, giám sát quá trình tháo dỡ, bảo đảm đúng quy định pháp luật.