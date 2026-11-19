Lãnh đạo phường Từ Liêm trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Trường Tiểu học Từ Liêm 1. Ảnh: PV

Phường Từ Liêm có 46 trường học, gồm 9 trường công lập, 37 trường ngoài công lập; có 114 cơ sở giáo dục mầm non độc lập, với 1.793 lớp học và hơn 51.000 học sinh. Toàn phường có 4.278 cán bộ, giáo viên, nhân viên; 100% giáo viên tại các trường công lập đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên. Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh được quan tâm, với 16.514 học sinh ăn bán trú, góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện.

Đáng chú ý, đổi mới phương pháp dạy học được triển khai theo hướng phát huy tính chủ động, sáng tạo, khả năng tư duy và khám phá của học sinh. Các hoạt động STEM, nghiên cứu khoa học, trải nghiệm công nghệ, giáo dục gắn với văn hóa, lịch sử địa phương được tổ chức tại nhiều trường, giúp học sinh vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Các giải pháp như học bạ số, chữ ký số, ứng dụng công nghệ thông tin và tập huấn trí tuệ nhân tạo (AI) góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý, dạy học.

Năm học 2025-2026, học sinh Từ Liêm đạt 409 giải thưởng tại các kỳ thi, cuộc thi, trong đó có 3 giải cấp quốc gia, 75 giải cấp thành phố và 316 giải cấp phường. Đáng chú ý, cả 15 dự án tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp phường đều đạt giải; một dự án giành giải Nhất cấp thành phố và giải Nhì cấp quốc gia. Ở các sân chơi trí tuệ trong nước và quốc tế, học sinh giành 88 huy chương vàng, 94 huy chương bạc, 80 huy chương đồng. Toàn ngành có 562 sáng kiến tham gia đánh giá, 470 sáng kiến đạt yêu cầu, đạt tỷ lệ 83,6%.

Thay mặt các nhà giáo tiêu biểu, cô giáo Nguyễn Thanh Tâm, Trường THCS Từ Liêm 1 chia sẻ niềm tự hào với nghề, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, tận tâm vì học sinh.

Phó Chủ tịch UBND phường Từ Liêm Bùi Ngọc Kính phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PV.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND phường Từ Liêm Bùi Ngọc Kính nhấn mạnh, trước yêu cầu ngày càng cao của xã hội, kỳ vọng của phụ huynh và những thay đổi trong tâm lý, nhu cầu của học sinh, giáo viên cần chủ động thích ứng. Điều đó đòi hỏi người giáo viên không chỉ vững chuyên môn mà còn phải đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin, thấu hiểu tâm lý học sinh, phối hợp chặt chẽ với gia đình và xử lý linh hoạt những tình huống phát sinh trong thực tiễn.

Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp hệ thống trường công lập, yêu cầu về quản trị nhà trường, tổ chức đội ngũ, cơ sở vật chất, chất lượng dạy học, an toàn trường học và xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc ngày càng trở nên cấp thiết. Lãnh đạo phường khẳng định, chính quyền sẽ đồng hành cùng các nhà trường, quan tâm bảo đảm điều kiện giáo dục, lắng nghe, tháo gỡ khó khăn thuộc thẩm quyền; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và danh dự nhà giáo.

Nhấn mạnh vai trò của người thầy trong thời đại công nghệ và trí tuệ nhân tạo, Phó Chủ tịch UBND phường Từ Liêm Bùi Ngọc Kính cho rằng vai trò của nhà giáo trong giáo dục nhân cách, bồi đắp giá trị sống cho học sinh càng quan trọng. Lãnh đạo phường mong muốn đội ngũ thầy, cô giáo toàn phường tiếp tục đổi mới, sáng tạo, vững vàng tiếp bước để những giá trị tốt đẹp của nghề giáo luôn được học trò yêu quý và xã hội trân trọng.

Các thầy, cô giáo nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố. Ảnh: PV.

Tại hội nghị, phường Từ Liêm công bố các quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026. Trường Tiểu học Từ Liêm 1 được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 25 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen.