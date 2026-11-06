Phường Trung Thành (Thái Nguyên) quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực phát triển

Quyết liệt điều hành, khơi thông nguồn lực phát triển

Trong định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030, Thái Nguyên đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân từ 10,5%/năm trở lên, hướng tới xây dựng tỉnh trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030. Để hiện thực hóa mục tiêu này, bên cạnh việc phát huy lợi thế công nghiệp và thu hút các dự án quy mô lớn, tỉnh cần sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền trong cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng và nâng cao hiệu quả quản trị địa phương.

Dạ án Cảng Yên Bình vừa được khởi công ngày 29/10 trên địa bàn của phường Trung Thành sẽ góp phần đa dạng hóa phương thức vận tải, giảm áp lực cho giao thông đường bộ và nâng cao hiệu quả vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu.

Từ định hướng phát triển chung, ngay từ đầu năm 2026, UBND phường Trung Thành đã chủ động cụ thể hóa nhiệm vụ bằng các chương trình, kế hoạch và phân côngtrách nhiệm rõ ràng cho từng cơ quan, đơn vị. Công tác chỉ đạo, điều hành được triển khai theo hướng chủ động, quyết liệt, sâu sát, gắn trách nhiệm với tiến độ và kết quả thực hiện. Các nhiệm vụ trọng tâm được tập trung vào thu ngân sách, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, quản lý đất đai, xây dựng và đô thị.

UBND phường Trung Thành xác định doanh nghiệp là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng, do đó phường đã chú trọng cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất. Trong 9 tháng đầu năm 2026, UBND phường đã tiếp nhận và giải quyết 420 hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, gồm 292 hồ sơ đăng ký mới, 72 hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký, 52 hồ sơ chấm dứt hoạt động và 4 hồ sơ tạm ngừng kinh doanh, 100% số hồ sơ được giải quyết trước hạn.

Theo thống kê, hiện trên địa bàn phường có 185 doanh nghiệp đang hoạt động, góp phần tạo việc làm, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và tăng nguồn thu ngân sách địa phương. Hoạt động thương mại, dịch vụ cơ bản duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng.

Đẩy nhanh đầu tư công, tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng

Đầu tư công được xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng và tạo sức lan tỏa đến các hoạt động kinh tế. Đến ngày 14/9/2026, giá trị giải ngân vốn đầu tư công của phường đạt 66.899,5 triệu đồng trên tổng kế hoạch vốn 96.597,6 triệu đồng, tương đương 69,3%. Hiện địa phương đang triển khai 39 công trình, dự án; trong đó 12 dự án đã hoàn thành quyết toán và 2 dự án đã trình thẩm định quyết toán.

Tuyến đường từ Trạm Y tế phường Đông Cao (cũ) đi để Chã, phường Trung Thành mới được bàn giao và đi vào sử dụng

Chia sẻ về công tác triển khai các dự án, ông Ngô Minh Quý cán bộ Ban Quản lý dự án phường Trung Thành, cho biết: Để nâng cao tỷ lệ giải ngân, Ban Quản lý dự án tập trung rà soát toàn bộ danh mục công trình theo kế hoạch vốn được giao, phân loại dự án theo mức độ sẵn sàng, tính cấp thiết, khả năng hoàn thành và khả năng giải ngân. Đối với từng dự án, Ban xây dựng kế hoạch tiến độ cụ thể, tăng cường kiểm tra hiện trường, đôn đốc nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị và vật tư.

Dự án xây dựng Nhà lớp học, phòng chức năng Trường THCS Đông Cao đang gấp rút hoàn thiện

Đặc biệt, đối với những khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng, hồ sơ thiết kế, dự toán, lựa chọn nhà thầu và điều kiện thi công được chú trọng xử lý ngay từ đầu. Những nội dung vượt thẩm quyền được tổng hợp, báo cáo UBND phường xem xét, chỉ đạo hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết, hạn chế tình trạng chậm trễ kéo dài.

Ngoài ra, Ban cũng tăng cường theo dõi tiến độ thực hiện và giải ngân theo từng dự án, từng nguồn vốn, từng tháng và từng quý. Việc nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán được phối hợp triển khai kịp thời, bảo đảm các khối lượng đủ điều kiện được thanh toán đúng quy định. Song song với yêu cầu tiến độ, chất lượng công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường luôn được đặt lên hàng đầu.

Nhờ đó công tác giải phóng mặt bằng, nhiều dự án trên địa bàn đã đạt kết quả tích cực. Dự án Cụm công nghiệp Tân Phú 1 đã giải phóng mặt bằng và bàn giao cho chủ đầu tư 74,28 ha trên tổng diện tích 74,5 ha, đạt 99,7%. Tại Cụm công nghiệp Tân Phú 2, diện tích đã giải phóng mặt bằng và bàn giao đạt 52,19 ha trên tổng số 56,5 ha, tương đương 92,37%.

Đối với các dự án đô thị và tái định cư, phường tiếp tục phối hợp thực hiện kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và giải quyết các vướng mắc liên quan đến quyền lợi của người dân. Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án không chỉ tạo quỹ đất phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị mà còn góp phần nâng cao năng lực kết nối hạ tầng, mở rộng không gian phát triển của địa phương.

Tăng thu ngân sách, nâng cao hiệu quả quản lý

Cùng với đầu tư công, tăng thu ngân sách là nhiệm vụ trọng tâm được UBND phường Trung Thành tập trung triển khai. Đến ngày 14/9/2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 152.470 triệu đồng, bằng 48% dự toán giao đầu năm.

Song song với đó, công tác quản lý đất đai, tài sản công và trật tự xây dựng tiếp tục được tăng cường nhằm hạn chế thất thoát nguồn lực, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản nhà nước. Cải cách hành chính và chuyển đổi số cũng được đẩy mạnh. Từ ngày 1/1 đến hết ngày 14/9/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường đã tiếp nhận 7.883 hồ sơ, trong đó 7.784 hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến.

Theo ông Nguyễn Thành Hưng, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Thành: Trong ba tháng cuối năm 2026, UBND phường Trung Thành xác định 6 nhóm nhiệm vụ ưu tiên gồm tăng thu ngân sách, nhất là thu tiền sử dụng đất; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng; hoàn thành chỉ tiêu khám sức khỏe toàn dân; thực hiện mục tiêu giảm nghèo và các chỉ tiêu xã hội còn thấp; xử lý dứt điểm các tồn đọng về đất đai, tài sản công, trật tự xây dựng và những nhiệm vụ có nguy cơ không hoàn thành.

Địa phương tiếp tục điều hành theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả”, tập trung xử lý các chỉ tiêu còn thấp, nhiệm vụ chậm tiến độ, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Với quyết tâm đổi mới phương thức điều hành, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phường Trung Thành đang nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đồng thời chuẩn bị điều kiện cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Những chuyển biến tích cực từ cơ sở sẽ góp phần cùng tỉnh Thái Nguyên khơi thông nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn 2026-2030.