Cùng với việc nhận bình chữa cháy, người dân được hướng dẫn cách kiểm tra, sử dụng bình và các thao tác xử lý khi phát hiện đám cháy mới phát sinh, qua đó nắm được kỹ năng cần thiết, chủ động ứng phó khi xảy ra sự cố.

Việc hỗ trợ phương tiện gắn với hướng dẫn kỹ năng sử dụng có ý nghĩa thiết thực với các hộ gia đình còn khó khăn trong trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy. Khi mỗi hộ dân có phương tiện và biết cách sử dụng, khả năng phát hiện, khống chế đám cháy ngay từ ban đầu sẽ được nâng lên, hạn chế nguy cơ cháy lan và thiệt hại về người, tài sản.

Hướng dẫn cách kiểm tra, sử dụng bình chữa cháy và xử lý đám cháy mới phát sinh.

Hoạt động góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm và năng lực tự phòng ngừa, ứng phó với cháy, nổ của người dân; đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư, xây dựng địa bàn phường Trung Tâm an toàn ngay từ mỗi hộ gia đình.