Phường Trung Tâm: Trao 50 bình chữa cháy cho hộ dân khó khăn ở Chao Hạ
Sáng 27/11, tại Nhà văn hóa tổ dân phố Chao Hạ, Công an phường Trung Tâm tổ chức trao tặng 50 bình chữa cháy cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Số bình chữa cháy do Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2 hỗ trợ thông qua sự kết nối của Công an phường.
Cùng với việc nhận bình chữa cháy, người dân được hướng dẫn cách kiểm tra, sử dụng bình và các thao tác xử lý khi phát hiện đám cháy mới phát sinh, qua đó nắm được kỹ năng cần thiết, chủ động ứng phó khi xảy ra sự cố.
Việc hỗ trợ phương tiện gắn với hướng dẫn kỹ năng sử dụng có ý nghĩa thiết thực với các hộ gia đình còn khó khăn trong trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy. Khi mỗi hộ dân có phương tiện và biết cách sử dụng, khả năng phát hiện, khống chế đám cháy ngay từ ban đầu sẽ được nâng lên, hạn chế nguy cơ cháy lan và thiệt hại về người, tài sản.
Hoạt động góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm và năng lực tự phòng ngừa, ứng phó với cháy, nổ của người dân; đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư, xây dựng địa bàn phường Trung Tâm an toàn ngay từ mỗi hộ gia đình.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/phuong-trung-tam-trao-50-binh-chua-chay-cho-ho-dan-kho-khan-o-chao-ha-post915618.html