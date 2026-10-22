Phường trung tâm TPHCM có tân Chủ tịch UBND

Ngày 22/10, HĐND phường Bến Thành (TPHCM) khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) để thực hiện công tác nhân sự.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND phường Bến Thành đã thực hiện quy trình bầu chức danh chủ tịch UBND phường bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả, ông Nguyễn Ngọc Văn - Phó Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031, với tỷ lệ 100% đại biểu tán thành.

Đại biểu HĐND phường Bến Thành bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND phường đối với ông Nguyễn Ngọc Văn. (Ảnh: B.T)

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Ngọc Văn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch UBND phường Bến Thành Nguyễn Ngọc Văn cam kết kế thừa, phát huy những thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; xây dựng tập thể UBND phường đoàn kết, thống nhất, kỷ cương. Đồng thời tìm giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số mạnh mẽ; tập trung phát triển kinh tế - xã hội, phát huy lợi thế phường trung tâm, trong đó chú trọng hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước, giải ngân vốn đầu tư công.

Tân Chủ tịch UBND phường Bến Thành cũng khẳng định tạo mọi điều kiện thuận lợi hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển dịch vụ, thương mại và du lịch chất lượng cao; tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường. Cùng với đó, phối hợp thực hiện các dự án hạ tầng, chỉnh trang đô thị lớn đi qua địa bàn như dự án khu Mả Lạng, chợ Gà - Gạo, dự án metro Bến Thành - Cần Giờ và cải tạo các chung cư cũ.

Trước đó, chiều 21/10, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã trao quyết định chỉ định ông Nguyễn Ngọc Văn - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bến Thành là phường trung tâm của TPHCM và là nơi có nhiều danh thắng, di tích lịch sử nổi tiếng như Dinh Độc Lập (Hội trường Thống Nhất), chợ Bến Thành...