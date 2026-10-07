Phường Trung Tâm tiên phong mở hướng phát triển dược liệu theo chuỗi giá trị

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Toàn - Chủ tịch Hội Đông y tỉnh; đồng chí Cao Thị Hòa Bình - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Chăn nuôi, Thú y, Thủy sản tỉnh; đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo; cùng lãnh đạo các cơ quan chuyên môn phường Trung Tâm và đại diện các tổ dân phố, tổ chức, cá nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp liên quan.

Theo báo cáo của Hội Đông y phường Trung Tâm, Hội hiện có 65 hội viên, diện tích dược liệu khoảng 3,2 ha, chủ yếu tại các hộ gia đình hội viên. Từ tháng 4/2024 đến nay, Hội đã khai thác tại vườn nhà và thu mua trên 30 tấn dược liệu tươi các loại. Kết quả này cho thấy địa phương đã có nguồn dược liệu, người có kinh nghiệm và bước đầu hình thành vùng trồng, tạo cơ sở để tổ chức lại sản xuất theo hướng hàng hóa.

Trung Tâm có tiềm năng phát triển dược liệu từ điều kiện đất đai, khí hậu, địa hình, hệ thực vật và kinh nghiệm sử dụng cây thuốc của người dân. Một số khu vực có độ cao khoảng 300 - 350 m so với mực nước biển, phù hợp với nhiều loại cây dược liệu. Riêng tại Tổ dân phố 7, bước đầu xác định khoảng 21 hộ có khả năng tham gia với tổng diện tích khoảng 46 ha, gồm 15 ha vườn nhà và 31 ha rừng phòng hộ. Các nhóm cây có tiềm năng gồm thất diệp nhất chi hoa, hoàng tinh đỏ, hoàng tinh trắng, actiso, ba kích, cà gai leo, cỏ ngọt, bách bộ, địa liền, đương quy, cúc hoa vàng, đinh lăng...

Các đại biểu dự Hội nghị về phát triển dược liệu trên địa bàn phường Trung Tâm.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi, làm rõ chính sách hỗ trợ phát triển dược liệu theo Nghị quyết số 24/2026/NQ-HĐND ngày 11/8/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai, từ sản xuất giống, phát triển dược liệu trong rừng, sản xuất dược liệu đến bảo quản, chế biến.

Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Trần Quốc Toàn nhấn mạnh, phát triển dược liệu phải bắt đầu từ nhu cầu và thị trường, xác định rõ loại cây, quy trình sản xuất và đầu ra sản phẩm. Bên cạnh đó, địa phương cần xây dựng mô hình thí điểm, đánh giá hiệu quả, hoàn thiện rồi mới nhân rộng.

Các đại biểu thống nhất trước mắt lựa chọn mô hình phù hợp quy mô hộ dân, với diện tích khoảng 1.000 - 2.000 m2 để trồng thử nghiệm một đến hai loại cây trong danh mục được khuyến khích, hỗ trợ; tiếp tục xác định cây ưu tiên, vùng nguyên liệu, đối tượng tham gia và mô hình liên kết. Đây là bước khởi đầu để phường Trung Tâm chuyển từ trồng nhỏ lẻ sang phát triển dược liệu có tổ chức, có liên kết và có thị trường tiêu thụ ổn định.