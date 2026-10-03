Phường Trung Tâm sẵn sàng cho Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò 2026

Tại tiểu công viên Mường Lò, nơi diễn ra Hội chợ xúc tiến thương mại nông sản và sản phẩm OCOP Nghĩa Lộ với quy mô 80 - 100 gian hàng, phường tăng cường kiểm tra hàng hóa, niêm yết giá, thông tin sản phẩm, phòng cháy, chữa cháy và an ninh, trật tự.

Viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Trung tâm tham gia vệ sinh khu vực hồ điều hòa tại tiểu công viên Mường Lò.

Khu vực hồ điều hòa được thường xuyên vệ sinh; người dân, học sinh được tuyên truyền không xả rác, không câu cá, trèo lan can hoặc vui chơi sát mép nước nhằm bảo đảm an toàn.

Công tác chỉnh trang đô thị cũng được duy trì trên các tuyến đường và khu vực công cộng. Lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, kinh doanh tự phát; người dân các tổ dân phố tích cực tham gia vệ sinh đường phố, giữ cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Công tác kiểm tra an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh được tăng cường.

An toàn thực phẩm được kiểm soát tại các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống. Đoàn kiểm tra liên ngành hướng dẫn các cơ sở lựa chọn, bảo quản, chế biến thực phẩm đúng quy định, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tại chợ A Mường Lò, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được tăng cường. Các lực lượng phối hợp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, thực tập phương án chữa cháy, hướng dẫn tiểu thương và lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở sử dụng phương tiện, xử lý tình huống.

Thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy tại chợ A Mường Lò.

Song song với công tác bảo đảm an toàn, phường Trung Tâm đang chuẩn bị lực lượng cho các hoạt động văn hóa. Dự kiến 500 nghệ nhân, diễn viên, người dân của 15 tổ dân phố tham gia Đại Xòe; 50 diễn viên tham gia diễu diễn đường phố. Trường THPT Nguyễn Trãi bố trí 50 học sinh tham gia chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc.

Không gian văn hóa, du lịch với chủ đề “Tinh hoa hội tụ sắc màu văn hóa Trung Tâm” dự kiến giới thiệu trang phục truyền thống, nhạc cụ dân tộc, nghệ thuật Xoè Thái, Khắp Cọoi, các hoạt động văn hóa dân gian, điểm đến và sản phẩm du lịch cộng đồng, tạo thêm không gian trải nghiệm cho du khách.

Các homestay đã sẵn sàng phục vụ du khách trải nghiệm du lịch cộng đồng.

Cùng với các hoạt động tại khu vực sự kiện, phường tiếp tục chỉnh trang, giữ gìn cảnh quan tại Khu uỷ Tây Bắc, Chùa Trúc Lâm Thiên Phú, Chợ Mường Lò, đồi chè Trung Tâm, Nông trại Hoa trái bốn mùa tại Tổ dân phố 7 và không gian cộng đồng Sà Rèn. Hệ thống homestay, văn hóa Thái, ẩm thực, Xòe, trò chơi dân gian và sản phẩm OCOP cũng góp phần làm phong phú trải nghiệm cho du khách.

Kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng phục vụ mùa lễ hội.

Lực lượng trật tự đô thị nhắc nhở, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè.

Lãnh đạo phường Trung Tâm kiểm tra hàng hóa bày bán tại hội chợ.

Theo chương trình, hoạt động “Khám phá văn hóa Thái - Trải nghiệm du lịch cộng đồng tại phường Trung Tâm” dự kiến tổ chức ngày 6/10 tại Homestay Loan Khang và Homestay Ngọc Chiêm, với các nội dung trải nghiệm trang phục truyền thống, phong tục, Xòe Thái, giao lưu văn hóa, ẩm thực và đời sống cộng đồng. Hoạt động “Hoa trái bốn mùa - Trải nghiệm và kết nối” cùng các môn thể thao dân tộc cũng đang được chuẩn bị.

Nhân dân Tổ dân phố Xà Rèn quét dọn đường phố chuẩn bị chào đón sự kiện.

Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến 21/10, lễ khai mạc tổ chức ngày 16/10.

Với sự chuẩn bị đồng bộ, phường Trung Tâm hướng tới tạo dựng không gian lễ hội an toàn, sạch đẹp, giàu bản sắc, đồng thời giới thiệu các điểm đến và sản phẩm du lịch đặc trưng đến du khách.