Quang cảnh đêm hội.

Dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường; cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, trường học; bí thư chi bộ, tổ trưởng, trưởng ban công tác Mặt trận các tổ dân phố cùng đông đảo Nhân dân trên địa bàn.

Tiết mục múa quạt đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Thái.

Đông đảo Nhân dân và du khách trong trang phục truyền thống rực rỡ theo dõi và cổ vũ chương trình văn nghệ.

Chương trình được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc, tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và tinh thần đại đoàn kết. Nổi bật là các tiết mục: “Việt Nam Tinh Hoa”, “Hương sắc Tây Bắc”, liên khúc “Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi - Dấu chân phía trước - Bông hoa đại đoàn kết”, “Hẹn múa Xòe hoa”, “Mường Lò quê em”, “Tây Bắc - Lào Cai vào hội”… Qua phần thể hiện của các đội văn nghệ đến từ tổ dân phố, trường học và các đơn vị trên địa bàn, mỗi tiết mục đã góp thêm một sắc màu nghệ thuật, mang đến không khí vui tươi, phấn khởi và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Điểm nhấn là màn trình diễn xòe nghệ thuật với sự tham gia của 300 diễn viên.

Du khách nước ngoài tham gia vòng xòe đêm hội.

Điểm nhấn của đêm hội là màn trình diễn Xòe nghệ thuật với sự tham gia của 300 diễn viên. Những động tác uyển chuyển, nhịp nhàng đã tái hiện vẻ đẹp và sức sống của nghệ thuật Xòe Thái - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Ngay sau đó, vòng Xòe đoàn kết được mở rộng với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo phường, cán bộ, Nhân dân và du khách nước ngoài. Những bàn tay nắm chặt, những bước chân hòa chung nhịp điệu không chỉ tạo nên không khí lễ hội náo nhiệt mà còn thể hiện tinh thần gắn kết, giao lưu và hòa nhập giữa các cộng đồng.

Bầu trời đêm bừng sáng trong màn pháo hoa rực rỡ, tạo nên điểm kết ấn tượng cho đêm hội văn hóa giàu sắc màu và tinh thần đoàn kết.

Khép lại chương trình là màn pháo hoa rực rỡ sắc màu, thắp sáng không gian đêm hội, mang đến niềm vui và sự phấn khởi cho Nhân dân, du khách. Chương trình không chỉ là hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, mà còn góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, củng cố tình đoàn kết trong cộng đồng, tạo không khí vui tươi, gắn bó trong đời sống văn hóa ở cơ sở.