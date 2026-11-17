Phường Trung Tâm tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình phát triển kinh tế trong và ngoài tỉnh.

UBND phường thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời các yêu cầu chính đáng của các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và đồng bào dân tộc. Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, địa phương phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức gặp mặt và tặng 41 suất quà trị giá 20,5 triệu đồng cho 37 người có uy tín và 4 chức sắc, chức việc tôn giáo. Đồng thời tổ chức đoàn đi thăm hỏi, chúc mừng các cơ sở thờ tự thuộc Công giáo và Phật giáo nhân dịp Lễ Phục sinh và Phật đản năm 2026.

Nhằm hỗ trợ sinh kế cho đồng bào các dân tộc, phường phối hợp với Hợp tác xã Chăn nuôi gà đồi Tây Bắc cung cấp con giống và thức ăn chăn nuôi ban đầu để triển khai mô hình chăn nuôi gà cho 8 hộ nghèo tại tổ dân phố Suối Quẻ.

Phường Trung Tâm tập trung tuyên truyền các chính sách dân tộc cho người dân.

Bên cạnh đó, để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở và người có uy tín, phường đã tổ chức thành công 1 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức cơ bản về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, kỹ năng khai thác sử dụng mạng xã hội và kỹ năng hòa giải, tuyên truyền vận động quần chúng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số cho 65 học viên đến từ các tổ dân phố.

Phường tổ chức các đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm về các mô hình phát triển kinh tế - xã hội, du lịch cộng đồng và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc tại xã Bắc Hà, xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Thông qua các hoạt động thiết thực này, nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được nâng cao, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố vững chắc. Vai trò của người có uy tín tiếp tục được phát huy rõ nét trong việc vận động con cháu và Nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh, trật tự và bản sắc văn hóa truyền thống. Qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của phường Trung Tâm ngày càng phát triển bền vững.

Cấp ủy, chính quyền và các hội đoàn thể phường Trung Tâm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số làm nhà mới.

Thời gian tới, phường Trung Tâm tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo; thực hiện tốt các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội ở khu dân cư và tập trung tổ chức các hội nghị tập huấn chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.