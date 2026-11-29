Quang cảnh hội thi.

Dự hội thi có đồng chí Nguyễn Quốc Luận - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; đồng chí Sùng Hồng Mai - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, cùng đại diện các địa phương tham gia.

Cụm thi số 2 có 6 đội đến từ các phường, xã: Nghĩa Lộ, Trung Tâm, Tú Lệ, Gia Hội, Trạm Tấu và Phình Hồ. Với chủ đề “Chung tay xây dựng gia đình hạnh phúc - Nói không với tảo hôn, nữ dưới 18 tuổi sinh con và hôn nhân cận huyết thống”, các đội tranh tài qua 3 phần thi: Chào hỏi, kiến thức và tiểu phẩm truyền thông.

Phần thi chào hỏi của đội xã Trạm Tấu được thể hiện sinh động, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Bằng hình thức sân khấu hóa, các đội lồng ghép quy định của pháp luật, phản ánh thực trạng và hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, tình trạng nữ dưới 18 tuổi sinh con.

Đội phường Trung Tâm thể hiện tiểu phẩm truyền thông, phản ánh hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải Nhất cho đội phường Trung Tâm; 2 giải Nhì cho đội xã Phình Hồ và xã Trạm Tấu; 2 giải Ba cho đội phường Nghĩa Lộ và xã Gia Hội; giải Khuyến khích cho đội xã Tú Lệ. Ban tổ chức cũng trao các giải phụ cho đội có phần chào hỏi xuất sắc, tiểu phẩm xuất sắc và thông điệp tuyên truyền xuất sắc.

Đồng chí Nguyễn Quốc Luận - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo trao giải Nhất cho đội phường Trung Tâm.

Ban tổ chức trao giải Nhì cho đội xã Phình Hồ và xã Trạm Tấu.

Ban tổ chức trao giải Ba cho đội phường Nghĩa Lộ và xã Gia Hội.

Ban tổ chức trao giải Khuyến khích cho đội xã Tú Lệ.

Hội thi năm 2026 được tổ chức tại 5 cụm, với sự tham gia của 30 đội thi. Đây là hoạt động thiết thực nhằm đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức, vận động người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, chung tay ngăn ngừa, đẩy lùi tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và tình trạng nữ dưới 18 tuổi sinh con.