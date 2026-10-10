Phường Trung Tâm gấp rút triển khai nhiệm vụ phục vụ Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò 2026

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, UBND phường công bố Quyết định số 1302/QĐ-UBND ngày 6/10/2026 thành lập Tổ thực hiện các nhiệm vụ phục vụ Lễ hội gồm 18 thành viên; Quyết định số 1301/QĐ-UBND cùng ngày trưng tập 37 cán bộ, công chức làm công tác lễ tân tại các cơ sở lưu trú.

Lực lượng tham gia phục vụ lễ hội dự kiến gần 100 người, gồm cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên y tế và các lực lượng được trưng tập. Các đại biểu thảo luận, góp ý hoàn thiện phương án bố trí nhân lực, phân công nhiệm vụ và phối hợp giữa các bộ phận, bảo đảm sát yêu cầu thực tế.

Phường yêu cầu phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; chủ động phối hợp và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Trọng tâm là công tác lễ tân, hậu cần, đón tiếp đại biểu, khách mời và các đoàn tham gia lễ hội; bảo đảm y tế, an toàn thực phẩm, an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường.

Phường tiếp tục kiểm tra điều kiện phục vụ, an toàn thực phẩm tại các cơ sở lưu trú; rà soát công tác phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường và cảnh quan tại chợ Mường Lò, Tiểu công viên Mường Lò, hồ điều hòa cùng các khu vực công cộng. Công tác chỉnh trang đô thị, trang trí cờ hoa tại các điểm công cộng và dọc đường Điện Biên được đẩy mạnh, đảm bảo diện mạo khang trang, sạch, đẹp.

Bịt mắt bắt vịt, đẩy gậy và các trò chơi dân gian là những hoạt động dự kiến diễn ra tại Tiểu công viên Mường Lò.

Theo dự kiến, ngày 17/10, tại Tiểu công viên Mường Lò diễn ra các hoạt động hưởng ứng Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026, mở thêm không gian trải nghiệm, giao lưu cho người dân và du khách. Các hoạt động gồm: Tổ chức các gian hàng giới thiệu sản phẩm hoa trái bốn mùa, đặc sản, ẩm thực, trang phục truyền thống; thi đấu thể thao kéo co, đẩy gậy và trò chơi dân gian như tó mác lẹ, bịt mắt bắt vịt, ném còn, đi cầu thăng bằng; bố trí điểm check-in cùng không gian trang trí cờ hoa tại Tiểu công viên phục vụ du khách.

Từ phân công nhân lực, rà soát điều kiện phục vụ đến chỉnh trang đô thị và chuẩn bị các hoạt động ngày 17/10, phường Trung Tâm đang khẩn trương triển khai đồng bộ từng phần việc, gắn tiến độ với trách nhiệm cụ thể. Mục tiêu là đón tiếp chu đáo, tổ chức các hoạt động an toàn và tạo ấn tượng sâu sắc với người dân, du khách.