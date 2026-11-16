Phường Trung Tâm đầu tư 33 tỷ đồng nâng cấp 3 tuyến đường giao thông

Tại hiện trường, đồng chí Chủ tịch UBND phường yêu cầu đơn vị thi công huy động nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục; tuân thủ nghiêm thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Đồng thời, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Đồng chí Đinh Văn Trường - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Trung Tâm kiểm tra tiến độ nâng cấp tuyến đường Năm Hăn - Ta Tiu.

Tuyến đường Năm Hăn - Ta Tiu, nay thuộc tổ dân phố Năm Hăn, có tổng mức đầu tư 19,5 tỷ đồng từ ngân sách phường, chiều dài thiết kế 1.509,96 m, nền đường rộng từ 9,6 đến 10,6 m, mặt đường rộng từ 5 đến 6 m. Hiện đơn vị thi công đang triển khai các hạng mục, từng bước hoàn thiện nền đường theo thiết kế.

Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần cải thiện điều kiện lưu thông, tăng khả năng kết nối giữa các khu dân cư, tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương, vận chuyển nông, lâm sản tại khu vực Phù Nham trước đây.

Công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án được hoàn thành, tạo điều kiện triển khai thi công công trình.

Song song với tuyến Năm Hăn - Ta Tiu, phường Trung Tâm đang triển khai nâng cấp đường Tô Hiệu với tổng mức đầu tư 8,5 tỷ đồng, chiều dài 472,15 m và đường nội bộ tổ dân phố Cốc Củ với tổng mức đầu tư 5 tỷ đồng, chiều dài 957,1 m.

Đến nay, tại tuyến Tô Hiệu, đơn vị thi công đang thực hiện hệ thống rãnh thoát nước và đổ tấm đan. Trong khi đó, tuyến Cốc Củ đang được triển khai các hạng mục làm khuôn đường, lu nèn nền đường và xây dựng kè ta luy âm.

Thi công hệ thống rãnh thoát nước trên tuyến đường Tô Hiệu.

Các công trình giao thông đang được triển khai, từng bước hoàn thiện hạ tầng tại các khu dân cư.

Điểm đáng chú ý là cả 3 công trình đều hướng đến giải quyết những nhu cầu hạ tầng cụ thể, gắn trực tiếp với đời sống và hoạt động sản xuất của người dân.

Trong đó, tuyến Tô Hiệu đi qua khu vực Trường THCS Tô Hiệu và Trường THPT Nguyễn Trãi, nơi tập trung đông học sinh, giáo viên, phụ huynh và có lưu lượng phương tiện qua lại lớn. Việc nâng cấp tuyến đường không chỉ cải thiện điều kiện giao thông mà còn góp phần khắc phục những bất cập về thoát nước, tạo môi trường đi lại thuận lợi hơn tại khu vực trường học.

Đơn vị thi công triển khai các hạng mục nâng cấp tuyến đường nội bộ tổ dân phố Cốc Củ.

Đối với tuyến đường nội bộ tổ dân phố Cốc Củ, dự án hướng đến từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông trong khu dân cư, đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày, nâng cao chất lượng phục vụ đời sống người dân.

Cùng với sự chủ động của chính quyền địa phương và các đơn vị thi công, quá trình triển khai các dự án còn ghi nhận sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của Nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng. Nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường rào, tạo điều kiện thuận lợi để các công trình được triển khai theo kế hoạch.

Người dân tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường rào, chung sức cùng địa phương thực hiện các dự án nâng cấp đường giao thông.

Sự chung sức của người dân không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn về mặt bằng thi công mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức vì lợi ích cộng đồng trong quá trình đầu tư, hoàn thiện hạ tầng tại địa phương.

Việc đồng thời triển khai 3 dự án giao thông với tổng mức đầu tư 33 tỷ đồng cho thấy sự tập trung nguồn lực của phường Trung Tâm vào những công trình thiết thực, đáp ứng nhu cầu đi lại, học tập, giao thương và sản xuất. Trên cơ sở lựa chọn các hạng mục ưu tiên, kết hợp với sự đồng thuận của Nhân dân, địa phương đang từng bước phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, hoàn thiện hệ thống giao thông, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.