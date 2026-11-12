Phường Trung Tâm cưỡng chế kiểm đếm gần 3.200 m² đất phục vụ dự án đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Ban thực hiện cưỡng chế kiểm kê, ghi nhận cây trồng và tài sản gắn liền với đất của hộ ông Hoàng Văn Nam và bà Phạm Thị Đức.

Việc cưỡng chế kiểm đếm được thực hiện đối với đất và tài sản gắn liền với đất của hộ ông Hoàng Văn Nam và bà Phạm Thị Đức, theo Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 14/9/2026 của Chủ tịch UBND phường Trung Tâm.

Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường có đồng chí Nguyễn Thế Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban thực hiện cưỡng chế. Tham gia có các thành viên Ban thực hiện cưỡng chế, đại diện cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và tổ dân phố, cùng sự chứng kiến của đại diện người dân địa phương.

Các thành viên Ban thực hiện cưỡng chế lập biên bản, ghi nhận kết quả kiểm đếm theo quy định.

Theo UBND phường Trung Tâm, việc áp dụng biện pháp cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc xuất phát từ việc hộ gia đình không phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phường trong quá trình kiểm kê đất đai, tài sản gắn liền với đất phục vụ giải phóng mặt bằng dự án.

Diện tích thực hiện cưỡng chế kiểm đếm gồm hai thửa đất: thửa số 81 có diện tích 3.110,2 m² đất trồng rừng sản xuất và thửa số 83 có diện tích 88,6 m² đất nuôi trồng thủy sản. Hai thửa đất trước đây thuộc xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái; nay thuộc tổ dân phố Năm Hăn, phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai.

Quang cảnh buổi cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc tại tổ dân phố Năm Hăn, phường Trung Tâm.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tiến hành kiểm kê, xác định hiện trạng sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Nội dung kiểm đếm bao gồm các loại cây trồng như nhãn, xoan, ổi, thông, me, hồng, vối, ban, bưởi, dứa và cây lấy gỗ; cùng các tài sản khác gồm hàng rào lưới B40, cột kẽm treo camera và camera.

Kết quả kiểm đếm được ghi nhận, lập biên bản làm cơ sở xác định diện tích, loại đất, số lượng và hiện trạng tài sản gắn liền với đất. Đây là căn cứ phục vụ xây dựng, hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định và triển khai các bước tiếp theo trong công tác giải phóng mặt bằng dự án đường nối Quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC14).