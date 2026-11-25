Công tác tuyên truyền được Công an phường Trung Tâm chú trọng theo phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng".

Để thực hiện hiệu quả công tác xây dựng “phường không ma túy”, phường Trung Tâm đã thành lập và kiện toàn 15 tổ công tác với 365 thành viên tham gia; phân công nhiệm vụ theo tiêu chí 4 rõ “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành”; trực tiếp quản lý, tư vấn, giúp đỡ, giáo dục các đối tượng trong diện quản lý liên quan đến ma tuý đảm bảo theo nguyên tắc một đối tượng liên quan đến ma túy có từ 02 người quản lý, theo dõi trở lên.

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền phường còn chú trọng phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm ma túy; phối hợp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, các mô hình, điển hình trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Đặc biệt, công tác đấu tranh được triển khai mạnh mẽ, Công an phường tiến hành phối hợp bắt giữ và khởi tố tổng số 10 vụ với 20 đối tượng phạm tội về ma túy. Phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Lào Cai bắt 04 vụ, 08 đối tượng (trong đó: tàng trữ trái phép chất ma túy 03 vụ, 03 đối tượng; tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 01 vụ, 05 đối tượng).

Nhiều vụ án ma túy đã được Công an phường Trung Tâm bắt giữ trong thời gian qua.

Công an phường, phối hợp với Tổ công tác 373 của Công an tỉnh trực tiếp phát hiện bắt giữ 06 vụ, 12 đối tượng. Đã chuyển Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Lào Cai điều tra xử lý theo thẩm quyền 02 vụ, 04 đối tượng.

Tất cả các vụ việc đều được điều tra, mở rộng làm rõ nguồn ma túy theo quy định, quán triệt quan điểm chỉ đạo “không đánh khúc giữa”, “không vo tròn, cắt khúc".

Để làm sạch địa bàn, Công an phường Trung Tâm còn tuyên truyền, vận động test ma túy mở rộng nhiều diện đối tượng, trong đó có 100% cán bộ, công chức. Qua đó, lập hồ sơ đưa 12 đối tượng đủ điều kiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định.

Cùng với đó, đã đăng ký tạo việc làm cho 01 trường hợp, hướng dẫn thủ tục vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội cho 03 trường hợp, góp phần phòng ngừa tái nghiện, hạn chế nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn.

Công an phường Trung Tâm tiến hành test ma túy mở rộng nhiều diện đối tượng.

Trên địa bàn hiện không có điểm, tụ điểm, đối tượng hoạt động hoạt động mua bán, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy. Tình hình an ninh, trật tự được cải thiện rõ rệt, Nnhân dân yên tâm lao động, sản xuất phát triển kinh tế. Đã thực hiện tổng rà soát, thống kê, phân loại, quản lý, đánh giá chính xác tình hình người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy để đưa vào diện quản lý, đấu tranh, xử lý nghiêm theo quy định.