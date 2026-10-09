Phường Trung Tâm chủ động phòng ngừa cháy, nổ, phục vụ Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò

Đoàn công tác của UBND phường Trung Tâm do đồng chí Nguyễn Thế Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND phường làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tại Khách sạn Xổ Số, Khách sạn Miền Tây, Khách sạn Hoàng Long và Homestay Loan Khang.

Kiểm tra thiết bị chữa cháy tại cơ sở lưu trú.

Nội dung rà soát tập trung vào hệ thống điện, nguồn sinh nhiệt, phương tiện chữa cháy, lối thoát nạn, đèn chiếu sáng sự cố, biển chỉ dẫn thoát nạn và cách bố trí phòng nghỉ, hành lang, bảo đảm không cản trở thoát hiểm khi xảy ra sự cố.

Qua kiểm tra, cả 4 cơ sở đều đáp ứng các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy, sẵn sàng phục vụ khách du lịch.

Trên địa bàn phường Trung Tâm hiện có 42 cơ sở lưu trú; công tác kiểm tra sẽ tiếp tục được triển khai trong thời gian trước, trong Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò, tập trung rà soát điều kiện an toàn tại các địa điểm phục vụ du khách.

Để tăng cường khả năng xử lý sự cố tại chỗ, bảo đảm công tác phòng cháy, chữa cháy trên toàn địa bàn, cũng trong sáng 9/10, UBND phường tổ chức tập huấn nghiệp vụ và thực hành kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho 235 thành viên thuộc 15 đội dân phòng.

Thành viên các đội dân phòng tham gia tập huấn phòng cháy, chữa cháy.

Nội dung tập huấn kết hợp phổ biến quy định pháp luật, biện pháp phòng ngừa, kỹ thuật chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ với trao đổi tình huống thực tế và hướng dẫn sử dụng phương tiện chữa cháy.

Tại phần thực hành, các thành viên trực tiếp rèn luyện thao tác chữa cháy, sử dụng bình chữa cháy dưới sự hướng dẫn của Công an phường Trung Tâm và Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh).

Thực hành sử dụng bình chữa cháy.

Việc thực hành giúp lực lượng dân phòng củng cố kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy, nâng cao khả năng xử lý ban đầu khi phát sinh sự cố tại khu dân cư, góp phần tăng cường năng lực ứng phó từ cơ sở, nhất là trong thời gian diễn ra lễ hội.