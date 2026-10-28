Phường Trung Sơn tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lê Quang Trung

Quang cảnh Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lê Quang Trung.

Dự buổi lễ có đồng chí Bùi Văn Hoàng, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nội vụ; lãnh đạo các phường Trung Sơn, Tam Điệp; đại diện một số ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn phường, cùng thân nhân của liệt sĩ Lê Quang Trung.

Các đại biểu thành kính dâng hương tại buổi lễ.

Đồng chí Lê Quang Trung sinh năm 1959 trong một gia đình giàu lòng yêu nước. Tháng 6/1977, đồng chí Lê Quang Trung lên đường nhập ngũ, trở thành chiến sĩ binh nhất Trung đoàn 1, Sư đoàn 330, Quân khu 9.

Khi vào chiến trường, đồng chí đã cùng với đồng đội chiến đấu kiên cường, giữ vững từng chốt chặn, từng phum sóc dọc biên thuỳ. Ngày 23/12/1977, tại chiến trường xã Nhơn Hưng, huyện Bảy Núi, tỉnh An Giang, đồng chí đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời vừa mới tròn 18.

Sau khi hy sinh, đồng chí được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chú Tề, xã Văn Giáo, huyện Bảy Núi, tỉnh An Giang. Sau đó được Nhà nước quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc, phường Thới Sơn, tỉnh An Giang để thuận lợi cho việc thăm viếng và chăm sóc.

Ghi nhận những cống hiến, hy sinh to lớn của liệt sĩ Lê Quang Trung, Nhà nước truy tặng đồng chí Huân chương Chiến công hạng Ba và Huân chương Kháng chiến hạng Ba.

Theo nguyện vọng của gia đình, với sự giúp đỡ của các cấp có thẩm quyền, sự phối hợp của các cơ quan chức năng tỉnh An Giang và tỉnh Ninh Bình, phường Trung Sơn, hài cốt của liệt sĩ Lê Quang Trung được đón về an nghỉ tại quê hương sau gần nửa thế kỉ nằm lại ở miền đất An Giang.

Các đại biểu dự Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lê Quang Trung.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu và thân nhân gia đình liệt sỹ đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới liệt sĩ Lê Quang Trung - người con ưu tú của quê hương.

Thân nhân và lực lượng vũ trang thực hiện nghi thức dâng hương, rước di ảnh liệt sĩ Lê Quang Trung về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tam Điệp.

Sau lễ truy điệu và dâng hương, các đại biểu đã thực hiện nghi lễ an táng hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tam Điệp.

Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tổ chức trang trọng, chu đáo, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đây cũng là dịp giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống gia đình chính sách và người có công với cách mạng.