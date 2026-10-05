Phường Trung Sơn đối thoại với cán bộ, đoàn viên, thanh niên

Các đại biểu dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo HĐND, UBND phường; đại diện các cơ quan, đơn vị cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy phường Trung Sơn chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, 10 ý kiến phát biểu của cán bộ, đoàn viên, thanh niên tập trung vào 2 nhóm vấn đề: chuyển đổi số; phát triển kinh tế và chung tay xây dựng phường Trung Sơn văn minh, giàu đẹp. Trong lĩnh vực chuyển đổi số, các đại biểu tập trung đề nghị phường tạo điều kiện để thanh niên tham gia hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, các tiện ích số, nhất là người cao tuổi; xây dựng cơ chế tiếp nhận và hiện thực hóa sáng kiến; đồng thời, tăng cường kỹ năng nhận diện, phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng.

Đại diện đoàn viên, thanh niên phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Ở nhóm vấn đề phát triển kinh tế và xây dựng đô thị văn minh, đoàn viên, thanh niên đề xuất các giải pháp hỗ trợ việc làm, học nghề, khởi nghiệp, tiếp cận vốn vay ưu đãi; xây dựng tuyến đường thanh niên tự quản, hàng cây thanh niên, các tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”; đồng thời, đề xuất cơ chế để các sáng kiến được thử nghiệm, đánh giá và nhân rộng.

Các ý kiến đã được các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền phường Trung Sơn và đại diện các phòng, ban trực tiếp trao đổi, giải đáp, làm rõ ngay tại hội nghị đối thoại với những nội dung thuộc thẩm quyền. Đáng chú ý, trước tình trạng thủ đoạn lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, Công an phường đề nghị thanh niên ghi nhớ nguyên tắc “DỪNG - KIỂM TRA - KHÔNG CUNG CẤP - BÁO CÁO”, đồng thời, chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng, mạng xã hội và kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ.

Đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đánh giá cao tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, đồng thời yêu cầu UBND phường, Công an phường, Ngân hàng Chính sách xã hội, Đoàn Thanh niên và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai những nội dung đã trao đổi; giao Đoàn Thanh niên phường tổng hợp 10 ý kiến, theo dõi kết quả giải quyết, xây dựng kế hoạch cụ thể về hỗ trợ chuyển đổi số, phòng ngừa lừa đảo trực tuyến, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị và phát huy sáng kiến của đoàn viên.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh: Đoàn Thanh niên phải thực sự là cầu nối hai chiều giữa thanh niên với cấp ủy, chính quyền, vừa phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, vừa tuyên truyền, vận động thanh niên tích cực học tập, lao động, sản xuất, sáng tạo và tham gia các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cấp ủy, chính quyền phường sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp, tiếp cận nguồn vốn, chuyển đổi số, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả và quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sử dụng cán bộ trẻ.