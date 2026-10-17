Phương Trinh Jolie sự nghiệp thăng hoa, nhan sắc thăng hạng ở tuổi 38

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Phương Trinh Jolie đăng tải loạt hình ảnh ghi lại những phút giây thư giãn tại biển tuyệt đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ trước vóc dáng, nhan sắc ở tuổi U40.

Khi đi biển, nữ ca sĩ ưa chuộng các thiết kế ôm sát giúp khéo léo tôn lên đường cong cơ thể, đặc biệt là vòng eo săn chắc cùng vóc dáng cân đối.

Nữ ca sĩ vừa chào đón tuổi 38 bằng bộ ảnh trẻ trung, gợi cảm và tràn đầy năng lượng.

Thời gian gần đây, Phương Trinh Jolie luôn trở thành tâm điểm của cộng đồng mạng bởi những hình ảnh khoe dáng săn chắc, khỏe mạnh.

Giữa khung cảnh biển xanh, Phương Trinh Jolie ghi điểm với phong cách khỏe khoắn, cuốn hút.

Không ít khán giả cho rằng Phương Trinh Jolie ngày càng trẻ trung dù đã trải qua ba lần sinh nở.

Để có được thân hình thon gọn, Phương Trinh Jolie duy trì chế độ ăn giàu rau xanh, củ quả, trái cây ít ngọt và ưu tiên ăn cá nhiều hơn thịt. Hạn chế tối đa đồ ngọt và tinh bột nhanh chuyển hóa. Người đẹp thường xuyên luyện tập yoga, bởi theo cô, Yoga không chỉ rèn luyện cơ thể, mà còn là hành trình nuôi dưỡng tâm hồn và tìm về sự bình an bên trong.

Trên mạng xã hội, Phương Trinh Jolie cũng nhiều lần chia sẻ hành trình tập luyện, truyền cảm hứng đến những phụ nữ mong muốn xây dựng lối sống khỏe mạnh và yêu thương bản thân.

Về đời tư, Phương Trinh Jolie có cuộc hôn nhân viên mãn bên diễn viên Lý Bình. Sau 4 năm kết hôn, nữ ca sĩ hạnh phúc vì có bạn đời thấu hiểu và luôn là điểm tựa, giúp cô yên tâm theo đuổi nghệ thuật.

(Ảnh FB nhân vật)