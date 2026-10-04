Phường Trảng Bom phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và tuần lễ học tập suốt đời

Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và tuần lễ học tập suốt đời năm 2026. Ảnh: Hải Quân

Chủ đề trọng tâm của buổi lễ là “Chuyển đổi số toàn diện - Ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

Phát biểu khai mạc tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND phường Trảng Bom Nguyễn Văn Chiến nhấn mạnh: UBND phường kêu gọi cấp ủy, ban điều hành các khu phố, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn phường nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phát huy vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng, lực lượng thanh niên tình nguyện để giúp người dân nâng cao kỹ năng số. Đồng thời, tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt app Bình dân học vụ số, VNeID…

Một tiết mục văn nghệ do học sinh trên địa bàn phường trình diễn tại buổi lễ phát động. Ảnh: Hải Quân

Các trường học trên địa bàn phường tiếp tục đổi mới trong công tác dạy và học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, AI, thư viện số… Qua đó, tạo điều kiện tối đa cho học sinh thực hành, rèn luyện tư duy sáng tạo, nâng cao văn hóa ứng xử trên không gian mạng; cũng như phòng chống những thông tin xấu, độc, các hình thức lừa đảo trực tuyến trên môi trường số.

Các em học sinh tham quan khu vực giới thiệu ứng dụng thư viện số tại không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm số tại buổi lễ. Ảnh: Hải Quân

Ngay sau lễ phát động, nhiều hoạt động hưởng ứng đã được phường Trảng Bom triển khai như: không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, ứng dụng số; cuộc thi vẽ tranh và sáng tạo clip bằng AI; hoạt động tuyên truyền về Luật An ninh mạng và phòng chống lừa đảo trực tuyến…