Lãnh đạo UBND phường Trấn Biên và Viettel Đồng Nai ký kết triển khai mô hình chính quyền số - hệ sinh thái chuyển đổi số Viettel Tammi phường Trấn Biên. Ảnh: Hải Quân

Tham dự buổi lễ có Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Viện cùng lãnh đạo phường Trấn Biên, Viettel Đồng Nai.

Tại buổi lễ, UBND phường Trấn Biên và Viettel Đồng Nai đã ký kết triển khai mô hình chính quyền số - hệ sinh thái chuyển đổi số Viettel Tammi, tập trung vào các giải pháp phối hợp để thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, tăng cường kết nối chính quyền với người dân và từng bước hình thành hệ sinh thái số thiết thực tại địa phương. Dịp này, hai bên cũng chính thức ra mắt nền tảng Tammi OA - Chính quyền số phường Trấn Biên.

Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút ra mắt nền tảng Tammi OA - Chính quyền số phường Trấn Biên. Ảnh: Hải Quân

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Trấn Biên Nguyễn Duy Tân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hải Quân

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Trấn Biên Nguyễn Duy Tân chia sẻ: Sau thời gian triển khai bước đầu, mô hình Tammi OA tại phường Trấn Biên đã được triển khai đến 16/16 tổ dân phố. Trong thời gian tới, các bộ phận chuyên môn của phường phối hợp chặt chẽ với Viettel Đồng Nai tổ chức hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ, công chức, các lực lượng tại cơ sở về cách thức quản trị, cập nhật và khai thác Tammi OA.

Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị liên quan của phường cần xác định rõ trách nhiệm trong việc cung cấp, kiểm duyệt và cập nhật thông tin, bảo đảm các nội dung đưa lên Tammi OA phải chính xác, kịp thời, thiết thực và đúng thẩm quyền. Việc vận hành Tammi OA cần được gắn với hoạt động thông tin, tuyên truyền và chỉ đạo, điều hành thường xuyên của phường…

Thượng tá Nguyễn Huy Tân, Giám đốc Viettel Đồng Nai phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hải Quân

Nhân viên của Viettel Đồng Nai hướng dẫn người dân cài đặt và kết nối nền tảng Tammi OA - Chính quyền số phường Trấn Biên. Ảnh: Hải Quân

Thượng tá Nguyễn Huy Tân, Giám đốc Viettel Đồng Nai cho biết: Thời gian tới, Viettel Đồng Nai cam kết tiếp tục bố trí đội ngũ kỹ sư, chuyên gia phối hợp chặt chẽ với phường; tăng cường đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ cán bộ quản trị, bảo đảm nền tảng Tammi OA được khai thác đầy đủ, hiệu quả và thuận tiện cho người dân… Bên cạnh đó, Viettel Đồng Nai sẽ không ngừng hoàn thiện các tính năng và hệ sinh thái Tammi; phối hợp cùng phường hỗ trợ người dân tiếp cận các nền tảng số phù hợp, góp phần hình thành công dân số và chính quyền số tại địa phương.