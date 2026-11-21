Đông đảo cán bộ, viên chức, người dân tham gia Chương trình "Bước chân kết nối di sản" sáng 21-11. Ảnh: Ngọc Liên

Đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026 và hưởng ứng Cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Với lộ trình kết nối các địa danh: Khu du lịch Bửu Long - Văn miếu Trấn Biên - chùa Bửu Phong - núi Long Ẩn - chùa Long Sơn Thạch Động và trở về Khu du lịch Bửu Long, chương trình “Bước chân kết nối di sản” không chỉ là hoạt động rèn luyện sức khỏe mà còn là hành trình kết nối những giá trị văn hóa, lịch sử; cảm nhận vẻ đẹp sơn thủy hữu tình của danh thắng Bửu Long và thêm tự hào về truyền thống của vùng đất Trấn Biên.

Phường Trấn Biên định hướng tăng cường kết nối các di tích văn hóa, lịch sử với các điểm du lịch, hình thành những tuyến tham quan, trải nghiệm có tính liên kết; qua đó khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch và kinh tế - xã hội của địa phương. Định hướng này cũng góp phần quảng bá hình ảnh Trấn Biên giàu bản sắc, năng động, văn minh và mến khách đến với đông đảo bạn bè, du khách gần xa.

Ban tổ chức chương trình phục vụ nước uống cho người dân tham gia Chương trình "Bước chân kết nối di sản". Ảnh: Ngọc Liên

Người dân được trao huy hiệu khi tham gia hành trình "Bước chân kết nối di sản". Ảnh: Ngọc Liên

Người dân chụp hình lưu niệm sau khi hoàn thành hành trình "Bước chân kết nối di sản". Ảnh: Ngọc Liên

Ngoài chương trình “Bước chân kết nối di sản”, theo kế hoạch của UBND phường Trấn Biên, hướng đến kỷ niệm ngày Văn hóa - Di sản Việt Nam năm 2026, phường Trấn Biên tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề chung: “Trấn Biên - Bảo tồn di sản, phát huy văn hóa, kết nối cộng đồng”, diễn ra từ ngày 18 đến 23-11, thu hút đông đảo sự tham gia, quan tâm theo dõi của các tầng lớp nhân dân như: Hội thi trang trí xe, diễu hành tuyên truyền cổ động; kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 với chủ đề: Nhà giáo Trấn Biên - Tự hào truyền thống, hướng tới tương lai; tổ chức trao quà, chăm lo cho người yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn; hội diễn văn nghệ Sắc màu văn hóa Trấn Biên; hội thi thuyết trình “Di sản văn hóa Trấn Biên”…