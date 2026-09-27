Phường Trấn Biên chiến thắng áp đảo tại Giải Bơi cứu đuối thành phố Đồng Nai

Ban tổ chức trao huy chương cho các nữ vận động viên đạt thứ hạng cao ở nội dung tranh tài. Ảnh: ĐVCC

Sáng 27-9, Giải Bơi cứu đuối thành phố Đồng Nai năm 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố tổ chức đã kết thúc sau 2 ngày tranh tài tại Câu lạc bộ bơi lặn Sông Phố - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố.

Ban tổ chức trao huy chương cho các nữ vận động viên đạt thứ hạng cao ở nội dung tranh tài. Ảnh: ĐVCC

Ban tổ chức trao huy chương cho các nam vận động viên đạt thứ hạng cao ở nội dung tranh tài. Ảnh: ĐVCC

Kết thúc giải, các kình ngư nhí của phường Trấn Biên giành chiến thắng áp đảo với 15 huy chương vàng (HCV), 10 huy chương bạc (HCB), 5 huy chương đồng (HCĐ) trong tổng số 34 nội dung tranh tài để trở thành đơn vị giành nhiều huy chương nhất tại giải năm nay. Phường Bình Long đứng thứ 2 với 5 HCV, 1 HCB và Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Trấn Biên) xếp thứ ba với 3 HCV, 2 HCĐ.

Các vận động viên xuất phát nội dung cứu hộ bằng súp (dành cho vận động viên trên 18 tuổi). Ảnh: Huy Anh

Các vận động viên thực hiện cứu hộ bằng súp. Ảnh: Huy Anh

Giải cũng ghi nhận 2 đơn vị phường Tam Hiệp và Trường THPT Tam Phước (phường Tam Phước) cùng giành được 2 HCV; có 7 đơn vị cùng đạt 1 HCV.

Các vận động viên đưa người bị nạn vào bờ bằng súp. Ảnh: Huy Anh

Giải diễn ra trong hai ngày 26 và 27-9, thu hút hơn 300 vận động viên đến từ 33 đơn vị xã, phường, trường học và câu lạc bộ trên địa bàn thành phố Đồng Nai, chia thành 6 nhóm tuổi (từ 8 đến 20 tuổi) thi đấu tranh tài ở 34 nội dung. Giải là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao vai trò và trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể xã hội trong việc phát triển phong trào dạy bơi, học bơi và công tác phòng, chống đuối nước trên địa bàn thành phố Đồng Nai.